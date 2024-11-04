В ООН сообщили о прекращении сотрудничества Израиля с БАПОР

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Израиль официально заявил председателю Генассамблеи ООН Филемону Янгу о прекращении сотрудничества с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом написал на своей странице в X постпред страны при Всемирной Организации Дэнни Данон.
Данон отметил, что причина отказа от сотрудничества заключается в том, что БАПОР в секторе Газа контролирует ХАМАС. Примечательно, что Тель-Авив продолжит сотрудничать с другими гуманитарными организациями.
Напомним, в конце октября текущего года однопалатный парламент Израиля принял закон о запрете деятельности БАПОР в государстве. Израиль неоднократно утверждал, что многие работники БАПОР причастны к деятельности боевого крыла радикального движения ХАМАС.
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Екатерина Коршунова