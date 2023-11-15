В Якутии мужчину будут судить за попытку вывоза золота и серебра на 95 млн. руб.

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В Якутии правоохранители Оймяконского района завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который был задержан на трассе «Колыма» за попытку вывезти более 18 кг природного золота и серебра. Об этом сообщается в Телеграм-канале пресс-службы МВД по республике.
«Свертки с запрещенным грузом были спрятаны под задними пассажирскими сиденьями. По результатам минералогической экспертизы установлено, что изъятые у фигуранта драгоценные материалы содержат в себе природное золото и серебро общей стоимостью более 95 миллионов рублей», — говорится в публикации.
В МВД добавили, что в настоящее время обвинительное заключение направлено в суд.
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