В Таиланде сотрудник отеля участвовал в жестоком бандитском нападении

Фото: istockphoto/Prathaan
Полицейские арестовали сотрудника тайского отеля. Он участвовал в бандитской группировке на курорте Пхукет.
Phuket News пишет, что подозреваемый, известный как Мистер США (Mr USA), был задержан утром во вторник, 14 ноября, перед отелем, где он работал. В отчете, который подготовили сотрудники Центрального бюро расследований (CIB), сказано, что в августе он участвовал в жестоком нападении на члена конкурирующей банды в общественном парке района Талад Яй.
Мистер США и три его подельника нанесли пострадавшему серьезные увечья. Мужчину полоснули ножом по голове и проломили череп. Преступники скрылись.
Сотрудники отдела по борьбе с преступностью задержали члена группировки, арестовали его и доставили в полицейский участок. Он ожидает суда.
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Мистер США и три его подельника нанесли пострадавшему серьезные увечья. Мужчину полоснули ножом по голове и проломили череп. Преступники скрылись.
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Мария Фирсова