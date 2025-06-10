Трое пьяных мужчин сожгли отца и сына на рыбалке

10 июня 2025, 15:18

В Ростовской области задержали подозреваемых в двойном убийстве на рыбалке

Фото: iStock/ Oleg Elkov

В Ростовской области задержали троих мужчин, которых подозревают в избиении и поджоге отца и сына на рыбалке, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России в Телеграм-канале.





В отношении россиян 46, 47 и 57 лет возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас следователи рассматривают вопрос об их аресте.



Правоохранители полагают, что инцидент произошел вечером 8 июня на берегу реки Дон в хуторе Базковский. Там мужчины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ввязались в конфликт с 41-летним пострадавшим и его 61-летним отцом и избили их. После этого подозреваемые решили скрыть случившееся. Они облили потерпевших бензином и подожгли.





«41-летний мужчина скончался на месте происшествия, а его 64-летний отец был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм на следующий день», — уточнили представители ведомства.