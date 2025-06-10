В Петербурге мигранта осудили за убийство жены, которую он выбросил из окна
Гражданин Узбекистана Илхомджон Абдуллаев выбросил жену из окна и получил срок
В Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана Илхомджон Абдуллаев приговорен к пяти годам колонии за убийство жены в 2024 году. По данным РЕН ТВ, из ревности он выбросил 28-летнюю супругу из окна шестого этажа. Женщина скончалась в больнице.
Абдуллаев не стал обжаловать решение суда. В последнем слове мужчина извинился за содеянное и попросил смягчить наказание, ссылаясь на маленького сына и пожилых родителей.
Несмотря на смягчающие обстоятельства, суд признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
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