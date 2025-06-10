В Петербурге мигранта осудили за убийство жены, которую он выбросил из окна

10 июня 2025, 14:32

Гражданин Узбекистана Илхомджон Абдуллаев выбросил жену из окна и получил срок

Фото: iStock/simpson33

В Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана Илхомджон Абдуллаев приговорен к пяти годам колонии за убийство жены в 2024 году. По данным РЕН ТВ, из ревности он выбросил 28-летнюю супругу из окна шестого этажа. Женщина скончалась в больнице.