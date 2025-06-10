Суд арестовал мэра Красноярска Логинова на два месяца

10 июня 2025, 13:49

Фото: iStock/ Vladimir Cetinski

Мэра Красноярска Вячеслава Логинова отправили в СИЗО на два месяца, сообщило агентство РИА Новости.





Логинова обвиняют в получении взятки в размере 180 миллионов рублей за помощь коммерческой компании в получении тендеров на ремонт городских дорог. Часть средств мэр получил деньгами, часть — баней на своем земельном участке.





«Избрать обвиняемому Логинову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 августа», — сказал судья.