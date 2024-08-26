Пролив Босфор перекрыт танкером из Панамы

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Стамбульский пролив Босфор временно перекрыли для прохода кораблей в обе стороны из-за поломки танкера. Об этом сообщает государственный телеканал TRT Haber. Неисправность выявили у судна под названием Sredina, которое ходит под флагом Панамы, указано в сообщении.
«Транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны из-за поломки двигателя у танкера Sredina», — передает телеканал.Судя по информации с портала MarineTraffic, танкер вышел из Новороссийска и направлялся в ливийский город Бенгази.
Однако Генеральное управление Береговой охраны сообщило, что танкер шел из Румынии в Ливию, а на помощь ему уже отправили три буксира.
Не так давно похожий случай произошел в проливе Дарданеллы с танкером Sea Marine 1, следовавшего в Россию, когда у него отказал двигатель. Обездвиженное судно в сопровождении лоцмана было благополучно отбуксировано к причалу Шевкетие, где бросило якорь.
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