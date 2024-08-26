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Пролив Босфор перекрыт танкером из Панамы

TRT Haber: пролив Босфор временно перекрыли в обе стороны из-за поломки танкера
26 августа 2024, 00:26
Фото: istockphoto/tawatchaiprakobkit

Фото: istockphoto/tawatchaiprakobkit

Стамбульский пролив Босфор временно перекрыли для прохода кораблей в обе стороны из-за поломки танкера. Об этом сообщает государственный телеканал TRT Haber. Неисправность выявили у судна под названием Sredina, которое ходит под флагом Панамы, указано в сообщении.
«Транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны из-за поломки двигателя у танкера Sredina», — передает телеканал.
Судя по информации с портала MarineTraffic, танкер вышел из Новороссийска и направлялся в ливийский город Бенгази.



Однако Генеральное управление Береговой охраны сообщило, что танкер шел из Румынии в Ливию, а на помощь ему уже отправили три буксира.

Не так давно похожий случай произошел в проливе Дарданеллы с танкером Sea Marine 1, следовавшего в Россию, когда у него отказал двигатель. Обездвиженное судно в сопровождении лоцмана было благополучно отбуксировано к причалу Шевкетие, где бросило якорь.

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У следовавшего в Россию танкера Фото: istockphoto/Ahmet Sahin


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#судно
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#город
#турция
Дроны ВСУ атаковали автомобиль на трассе в российском регионе
Гладков: FVP-дроны ВСУ атаковали автомобиль на белгородской трассе
26 августа 2024, 00:49

Фото: iStock/yucelyilmaz

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали легковой автомобиль на трассе в Белгородской области, в результате чего пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, украинский дрон атаковал легковой автомобиль на участке автодороги Красная Яруга – Вязовое.

«Ранены два мирных жителя. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ», – отметил Гладков.

Автомобиль, в котором они ехали, полностью сгорел.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Белгородом.

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#автомобили
#вячеслав гладков
#белгородская область
#всу
#дрон
#бпла
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Сидельцев волгоградского ИК-19 поощряли самогоном, телефонами и «левым» заработком
Mash: в волгоградском ИК-19 заключенные получали самогон, телефоны и заработок
26 августа 2024, 00:46

Фото: istock/OlFedv

В волгоградском ИК-19, где недавно радикалы устроили бунт и взяли заложников, у заключенных была возможность получать самогон, покупать телефоны с доступом в интернет и зарабатывать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сидельцы также могли приобретать дополнительные передачки и свидания, говорится в сообщении.
По данным издания, самое большое «раздолье» царило до 2021 года, когда кнопочные телефоны стоили от 5 до 10 тысяч рублей, смартфоны от 20 до 40 тысяч, а техника Apple — от 40 тысяч, однако после условия ужесточились.

Отмечается, что возможность купить телефон с выходом в интернет осталась и после 2021 года, что позволяло некоторым заключенным читать в интернете запрещенную литературу.

В материале также указано, что «постояльцы» колонии могли зарабатывать дополнительные деньги, а на территории учреждения был самогонный аппарат, на котором они гнали самогон из браги.

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#техника
#аппарат
#контракт
#сво
#жертвы
#тюрьма
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В Италии предрекли трудности для Илона Маска после задержания Дурова
Вице-премьер Италии Сальвини: после Павла Дурова заткнут рот Илону Маску
26 августа 2024, 00:36

Фото: iStock/okfoto

Министр транспорта и инфраструктуры Италии и вице-премьер Маттео Сальвини прокомментировал в социальной сети Facebook* задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции.
Политик заявил, что Европа уже близка к цензуре. По его словам, трудности, возникшие после задержания Дурова, представляют угрозу для американского миллиардера Илона Маска, владельца социальной сети X.

Дурова задержали в аэропорту Парижа в ночь на 24 августа. По мнению французских судебных властей, он является соучастником незаконных действий, воплощенных при помощи Telegram. В настоящее время Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#италия
#франция
#арест
#павел дуров
#илон маск
#европа
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Алаудинов заявил о доминировании России по всей линии боевого соприкосновения
Алаудинов: ВС РФ продвигаются по всей линии боевого соприкосновения
25 августа 2024, 23:51

Фото: istockphoto/zabelin

Командующий спецназом «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские войска контролируют всю линию соприкосновения с Украиной. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале.
«Все эти дни хорошо продвигаются все наши подразделения. И в общей сложности мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия», – подчеркнул он.

Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области не оканчиваются бои, однако обстановка находится под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ.

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#вс рф
#россия
#украина
#всу
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Площадь природного пожара в Крыму увеличилась в три раза
МЧС: площадь пожара на юго-востоке Крыма увеличилась с 15 до 45 гектаров
25 августа 2024, 23:43

Фото: istock/DmyTo

Площадь природных пожаров на юго-востоке Крыма увеличилась до 45 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Также отмечается, что участие в тушении пожара принимает более 380 человек и три вертолета.

Ранее МЧС сообщало, что площадь природных пожаров на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды для ликвидации огня.

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#мчс
#крым
#вертолёт
#пожар
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В Киеве мобилизованный умер в военкомате во время приступа эпилепсии
«Киев ИНФО»: в Киеве мобилизованный умер в военкомате из-за приступа эпилепсии
25 августа 2024, 23:13

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

В Киеве призванный на службу мужчина умер от эпилептического припадка в военкомате, сообщает «Киев INFO» в своем Telegram-канале.
«Парень (нормально даже военно-врачебную комиссию не прошел, а его уже сюда направили!) – умер от приступа эпилепсии. Такие вот "проверки" здоровья будущих воинов», – подчеркивается в публикации.

Отмечается, что инцидент произошел 18 августа. Мужчина умер после того, как непрямые попытки искусственного дыхания оказались неэффективными.

Ранее стало известно, что трое мужчин, мобилизованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Одесской области, совершили побег. ЧП произошло в селе Сычавка, военнослужащие оказались ранее осужденными заключенными. Утверждается, что беглецы были вооружены автоматическим оружием.

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#украина
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#киев
#смерть
#военные
#всу
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Площадь лесного пожара в Крыму выросла до 15 га, объявлена эвакуация двух СНТ
25 августа 2024, 22:35

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov

Площадь лесного пожара, который разгорелся на юго-востоке Крыма, выросла до 15 гектаров, объявлена эвакуация двух СНТ. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. К тушению привлекли более 280 специалистов и 83 единицы техники, указано в публикации.
«Более 280 специалистов и 83 единицы техники привлечены к тушению пожара в районе Тепе-Оба. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды», — говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, эвакуацию проводит в превентивных целях из СНТ «Рассвет» и «Волна». Для людей уже развернули два пункта временного размещения в Коктебеле.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что из СНТ «Рассвет» эвакуировали около 100 человек.

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#мчс
#пожар
#вертолёты
#снт
#человек
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Аксенов: около 100 человек эвакуируют из СНТ в Крыму из-за лесного пожара
25 августа 2024, 21:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Из-за лесного пожара у поселка Орджоникидзе на юго-востоке Крыма власти решили эвакуировать около 100 человек из СНТ «Рассвет». Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. По его информации, некоторые покинут садоводство на автобусах, другие уезжают самостоятельно.
«В связи с пожаром в горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ «Рассвет». Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно», — написал он.
Аксенов добавил, что огонь может перейти и в район СНТ «Волна», однако спасатели МЧС делают все возможное, чтобы остановить пожар.

Он также добавил, что большая часть жителей СНТ уехала в поселок Орджоникидзе, и в пунктах временного размещения сейчас никого нет.
«Прошу доверять только официальным источникам информации и не верить слухам», — призвал Аксенов.
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#спасатели
#мчс
#пожар
#снт
#человек
#здание
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В запорожском Энергодаре частично отключился свет из-за повреждения ЛЭП
25 августа 2024, 21:41

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Запорожье часть города Энергодар осталась без света из-за повреждения ЛЭП, которая находится за его пределами. Об этом сообщили городские власти в телеграм-канале. По их данным, подачу электричества восстановят после устранения причин отключения.
«Уважаемые энергодарцы! Повреждена линия электропередачи за пределами города. Энергодар частично обесточен», — указано в публикации.
Ранее город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар подвергся обстрелам со стороны ВСУ. По информации сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимира Рогова, было зафиксировано шесть прилетов по прибрежной зоне города, удары наносились по береговой линии.

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