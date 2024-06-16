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В Германии неизвестный напал на полицейских с топором. Об этом пишет Bild.
Правоохранительные органы Гамбурга нейтрализовали мужчину с топором рядом с одной из главных туристических улиц города Репербан. Инцидент произошел возле скопления болельщиков сборной Нидерландов, которая играет с Польшей в рамках проходящего в ФРГ чемпионата Европы по футболу.
Уточняется, что неизвестный был агрессивным в отношении полицейских и набросился на них с топором. Сначала против мужчины применили перцовый баллончик, после чего сотрудники полиции открыть огонь.
Нападавший получил ранения. По факту произошедшего проводится проверка.
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Уточняется, что неизвестный был агрессивным в отношении полицейских и набросился на них с топором. Сначала против мужчины применили перцовый баллончик, после чего сотрудники полиции открыть огонь.
Нападавший получил ранения. По факту произошедшего проводится проверка.
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Екатерина Коршунова