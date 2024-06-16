Тела захватчиков в ростовском СИЗО решили не выдавать родственникам

В Санкт-Петербурге автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб, после чего загорелся, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате аварии трех пассажирок выбросило из машины, и они погибли.