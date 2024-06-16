Тела захватчиков в ростовском СИЗО решили не выдавать родственникам

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Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что место их захоронения останется в тайне. Согласно информации следственных органов, некоторые захватчики — Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в запрещенной организации и подготовке теракта.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.
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Екатерина Коршунова