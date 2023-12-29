Труп пропавшей в Подмосковье пенсионерки обнаружили в Тульской области

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Труп пожилой женщине, которая пропала по пути на дачу в Каширу, был обнаружен в Тульской области, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 70-летняя жительница Московской области пропала 23 декабря. Она отправилась на дачу в Кашире, а затем позвонила своей дочери и сказала, что неизвестный ей мужчина несколько раз ударил её по голове и затолкал в машину. После этого о местонахождении пенсионерки было ничего неизвестно до сегодняшнего дня.
29 декабря труп пропавшей с пробитой головой нашли в Тульской области. Иных подробностей обнаружения тела пока что не приводится.
Сегодня Каширский городской суд арестовал 72-летнего жителя деревни Топканово, которого подозревают в убийстве пенсионерки. В СИЗО он проведёт ближайшие два месяца. При этом, мотивы поступка пожилого мужчины пока не сообщаются.
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Евгения Парфентьева