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ТСН: В Харьковской области на востоке Украины слышны взрывы

07 марта 2024, 02:11
Фото: iStock/ponomarencko

Фото: iStock/ponomarencko

В ночь на 7 марта в городе Чугуеве Харьковской области на востоке Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское телевизионное агентство ТСН.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#взрывы
#украина
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Старовойт сообщил об объявлении ракетной опасности на территории Курской области
07 марта 2024, 00:03

Фото: официальный сайт Кремля

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Старовойт.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#опасность
#курская область
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ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
06 марта 2024, 19:22

Фото: iStock/maki_shmaki

ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, об этом сообщает Минобороны России.
Атака была произведена в 11:40 по мск. В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты, объект поражен.

Прежде сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находился в Одессе рядом с портом, на котором произошел взрыв. Как стало известно позже, украинский лидер не пострадал. Украинские СМИ опубликовали фрагмент выступления Зеленского на брифинге, где он сообщил, что видел удар по порту. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#атака
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В Подмосковье накануне 8 марта похитили целый КамАЗ тюльпанов
В Домодедово похитили КамАЗ тюльпанов накануне 8 марта
06 марта 2024, 15:00

Фото: iStock/maybeiii

Похитители тюльпанов украли цветы на сумму порядка 3 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Пострадавший предприниматель сообщил сотрудникам правоохранительных органов об обстоятельствах происшествия. Полный весенних цветов грузовик стоял на въезде в рынок «Фудсити», к нему подъехали злоумышленники на другом грузовике и полностью переместили тюльпаны из одной машины в другую. В настоящее время полиция ищет похитителей.

Ранее в телеграм-канале Mash сообщалось о большом скачке цен на цветы в преддверии 8 марта. Ожидается, что тюльпаны в Москве будут стоить по 200 рублей за штуку, а розы по 350 рублей. Повышение прайса на розу косвенно связано с задержками поставок из Эквадора. Поэтому сейчас голландские розы продают дороже их рыночной стоимости.

Помимо зарубежных цветов на российском рынке покупателям предлагаются и отечественные — их везут из Калуги и Краснодара и продают за 100–120 рублей за штуку. Однако, флористы предупреждают о повышении спроса на цветы к Международному женскому дню, а значит и о повышении цен на продукцию.

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#цветы
#праздник
#происшествия
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Взрыв прогремел под Воронежем возле нефтехранилища
06 марта 2024, 13:50

Фото: istock / Leonid Ikan

Возле нефтехранилища под Воронежем прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что минувшей ночью над городом система ПВО сбила три беспилотника ВСУ.

Сегодня утром сообщалось о пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве. В результате инцидента пострадали 23 человека. О причинах взрыва до настоящего времени не сообщалось. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#пво
#воронеж
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Мошенники начали использовать телеграм-каналы Подмосковья для выманивания денег
06 марта 2024, 13:46

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Телеграм-каналы Московской области стали всё чаще использовать мошенники для распространения фальшивых трогательных историй, с помощью которых у читателей выманивают деньги, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.
«В частности, мошенники активно используют историю об одиноком ребёнке, который не может сам собрать деньги на важную покупку. Не менее часто используется история о больной собаке, которой нужно дорогостоящее лечение. Распространяется также история про кражу документов и денег, на которые планировалось купить подарок ребёнку», — говорится в сообщении.
Подписчиков телеграм-каналов Московской области просят проявлять бдительность. Если вы планируете перевести кому-то деньги, сначала нужно тщательно проверить всю информацию.

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#мошенничество
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#гурб
#московская область
#подмосковье
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Пожизненный срок получили два солдата ВСУ за расстрел пяти гражданских в Мариуполе
Суд в ДНР приговорил к пожизненному сроку двоих бойцов ВСУ за расстрел людей
06 марта 2024, 12:43

Фото: istock / artisteer

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) назначил пожизненный приговор двоим бойцам Вооруженных сил Украины, который застрелили пятерых жителей Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
24-летнего Александра Печарского и 48-летнего Сергея Георгиу признали виновными в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти, покушении, а также в жестоком обращении с гражданским населением. Наказание они будут отбывать в колонии особого режима.

По версии суда, в период с марта по апрель 2022 солдаты ВСУ по преступному приказу командира расстреляли из автоматов семерых жителей. Пятеро погибли, двоим удалось сохранить жизни.

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ВСУ совершили новую атаку на склад ГСМ в Курской области
Старовойт: второй БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорске Курской области
06 марта 2024, 11:50

Фото: сайт Кремля

Второй беспилотный летающий аппарат атаковал складу ГСМ в Железногорске Курской области.
Об этом 6 марта написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он отметил, что обошлось без пострадавших нет, оперативные службы уже на месте.
Вскоре он написал о ракетной опасности в Суджанском районе.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — добавил Старовойт.

Через 14 минут он объявил отбой ракетной опасности и отметил, что опасность в Железногорске сохраняется.

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Украинский блогер Шарий рассказал об обстреле его машины в Испании
06 марта 2024, 11:43

Фото: istockphoto/aleks0649

Известный украинский оппозиционный журналист и блогер Анатолий Шарий рассказал о попытке нападения на машину, в которой он ехал с женой. По его словам, автомобиль обстреляли из автомата с глушителем.
Блогер уточнил в своём телеграм-канале, что непосредственно стрелявший был один, второй оставался «на подхвате», на случай, если машина не свернёт на перекрёстке, а поедет прямо. Шарий призвал испанские власти, спецслужбы и правоохранительные органы разобраться в происшедшем и подумать о безопасности людей, находящихся на территории страны.

Украинские и западные СМИ неоднократно характеризовали деятельность основателя интернет-изданий «Шарий.net» и «Партии Шария» как пророссийскую. На родине он обвиняется по двум уголовным статьям. В мае 2022 года Шарий был задержан в Испании по запросу украинских властей, но затем его отпустили, так как украинская сторона не предоставила необходимые документы.

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Суд оправдал семейную пару, которую обвиняли в сожжении двух человек
На Урале оправдали супругов по делу о сожжении двух человек из мести
06 марта 2024, 10:46

Фото: istock / Zolnierek

Свердловский областной суд оправдал супругов Ивана и Веру Мельковых, обвиняемых в сожжении родственника и его знакомого. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.
Приговор быдл вынесен на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных. По итогам слушаний они решили, что вина супружеской пары не доказана и оправдали их.

Согласно материалам дела, в ночь на 25 июля 2021 года в Первоуральске на бульваре Юности в квартире возник пожар, в результате которого погибли два человека. По данным следствия, пожар устроили фигуранты из мести. Они решили убить брата Ивана — пришли у нему домой и, подперев входную дверь, облили тряпки горючей жидкостью и подожгли. Брату и его знакомому не удалось спастись.

Свою вину обвиняемые не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных.

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#суд
#приговор
#пожар
#ночь
#убийство
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