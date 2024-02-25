В Киевской области раздались взрывы

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Взрывы прогремели в Киевской области. Об этом в своём Telegram-канале написал телеканал «Мы – Украина».
Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) работали неподалёку от Каневского водохранилища.
Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины гласят, что тревога в области была объявлена в 08:11 по мск. Она продолжалась в течение 19 минут. Двумя часами ранее, в 06:06, также была объявлена воздушная тревога.
Ранее российское Минобороны сообщало, что минувшей ночью средствами ПВО были уничтожены шесть украинских беспилотников самолётного типа. Два были перехвачены в Белгородской области, ещё четыре – над акваторией Чёрного моря.
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Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины гласят, что тревога в области была объявлена в 08:11 по мск. Она продолжалась в течение 19 минут. Двумя часами ранее, в 06:06, также была объявлена воздушная тревога.
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Анастасия Чинкова