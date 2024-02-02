Взрывы прогремели в Кривом Роге и Кропивницком

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Взрывы прозвучали в украинских городах Кривом Роге (Днепропетровская область) и Кропивницком (экс-название — Кировоград, административный центр одноимённой области), сообщает информагентство РБК-Украина.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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