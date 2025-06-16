Туриста из Франции задержали в гостинице Таиланда после ночи с 13-летней
Французского туриста задержали в одной из тайских гостиниц после того, как он провел ночь с 13-летней девочкой. Об этом пишет портал The Bangkok Post.
В материале говорится, что все случилось в отеле Pattaya Plaza Condotel, где иностранца заподозрили в том, что он якобы заплатил за секс с несовершеннолетней.
Следователи считают, что ребенка принудили к проституции. Предположительно, подозреваемый предложил девочке-подростку деньги, увидев ее в пивбаре в Нонгкхае, где работает мать малолетней. Сумма «сделки» не называется.
Когда полицейские обо всем узнали, мужчину объявили в розыск по подозрению в растлении несовершеннолетней. Задержанный отрицает вину. О грозящем ему наказании информации нет.
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