Житель Армавира получил 19 лет колонии за семь лет насилия над падчерицей

16 июня 2025, 14:48

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Житель Армавира получил 19 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей на протяжении семи лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.