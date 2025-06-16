Житель Армавира получил 19 лет колонии за семь лет насилия над падчерицей
Житель Армавира получил 19 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей на протяжении семи лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
41-летний мужчина в течение семи лет насиловал дочь своей сожительницы. На момент совершения первого преступления девочке было восемь лет.
Согласно данным ведомства, на протяжении всего времени жертва молчала, так как отчим внушал ей, что такие отношения нормальны. По результатам проведенной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы преступник признан вменяемым.
Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с работой с детьми на срок 18 лет, с ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев.
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