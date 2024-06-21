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Туриста сожгли заживо за осквернение Корана в Пакистане

В Пакистане разъяренная толпа заживо сожгла туриста за осквернение Корана
21 июня 2024, 15:00
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Туриста сожгли заживо за осквернение Корана в Пакистане. Как сообщило издание Pakistan Today, ссылаясь на правоохранителей, мужчину подозревали в сожжении священного писания. Об этом объявили через громкоговорители, установленные на мечетях. Люди были настолько рассвирепевшими, что отбили злоумышленника у стражей порядка.
«Разъяренные люди также выхватили обвиняемого из рук полиции и, протащив по улицам, подожгли и убили», – цитируют журналисты ведомство.

К медикам поступили 11 человек, пострадавших при столкновениях. Пакистанские власти смогли навести порядок при помощи спецназа.



В марте текущего года пакистанский суд приговорил к смерти двух человек за создание контента, содержащего оскорбления в адрес пророка Мухаммеда и его жен.

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#мир
#туристы
#убийство
#новости
Актера сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками в Москве
SHOT: Актера из сериала «Склифосовский» Георгия Сагиашвили задержали с наркотиками
21 июня 2024, 15:21

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В Москве на Остаповском проезде был задержан актер Георгий Сагиашвили, у него в машине обнаружили наркотики, сообщает в своем Телеграм-канале SHOT.
Автомобиль артиста остановили в ночь пятницы сотрудники ДПС. При разговоре с сотрудниками, актер явно нервничал и они решили его досмотреть. По данным канала у артиста нашла пакетик с веществом, похожим на наркотики.

Георгий Сагиашвили известен своими ролями в сериалах "Прометей", "Немодельное агентство" и "Склифосовский", а также в фильме "С нуля".

Ранее в Москве задержали с наркотиками другую звезду сериала «Склифосовский» Богдана Кибалюка.

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#сотрудники
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Телефонные мошенники похитили у жителя столицы почти 40 миллионов рублей
Прокуратура Москвы: лжеправоохранители убедили мужчину перевести им все деньги
21 июня 2024, 15:18

Фото: IStock/Diy13

Жителю столицы позвонил якобы сотрудник финмониторинга, который убедил его перевести все сбережения на «безопасный» счет, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Злоумышленники сообщили мужчине, что с его счета пытались несанкционированно снять 1 млн рублей. После чего с ним связались люди, представившиеся сотрудниками полиции и убедили обналичить все имеющиеся деньги, взять кредиты и через банкоматы перевести наличные средства на их «безопасные» счета. В итоге мужчину обокрали почти на 40 миллионов рублей.

Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, на контроле в Зюзинской межрайонной прокуратуре, заявила пресс-служба ведомства.

«Если вас по телефону просят перевести сбережения на безопасный счет — прекратите разговор, так действуют мошенники. Ни правоохранители, ни сотрудники банков никогда не просят граждан снимать денежные средства и переводить их на указанные по телефону счета» — предупреждают правоохранители.

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#сбережения
#служба
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В Мытищах 14-летний юноша вставил в половой орган металлическую цепь и попал в больницу
21 июня 2024, 14:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Мытищах в больницу попал 14-летний подросток, который засунул в пенис металлическую цепочку, однако извлечь ее самостоятельно не смог. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».
По предварительным информации, извлечь инородный предмет предстоит хирургическим путем. Длина металлической цепочки не сообщается.

Мотив такого поступка школьника также остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что медики из Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в подмосковных Люберцах спасли мочевой пузырь подростка, который вставил в пенис три крошечных магнита. Из-за ​нестандартного действия юноша не ​мог самостоятельно опорожнить мочевой пузырь. Отмечается, что операция прошла успешно.

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#медики
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#подросток
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Российский дипломат с запахом алкоголя устроил аварию и отказался дуть в алкотестер
Yonhap: российский дипломат попал в ДТП в Сеуле и отказался дуть в алкотестер
21 июня 2024, 14:12

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Сотрудник российского посольства в Южной Корее устроил ДТП, столкнувшись с такси в центре Сеула, и отказался дуть в алкотестер. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Согласно информации правоохранительных органов, от дипломата исходил запах алкоголя, однако он при этом отказал полицейским в прохождении медосвидетельствования, сославшись на дипломатический иммунитет. Спустя некоторое время после произошедшей аварии на место ДТП приехал другой сотрудник посольства РФ и забрал своего коллегу.

Полиция Сеула заявила о намерении привлечь виновника ДТП к ответственности, несмотря на статус дипломата.

Ранее сообщалось, что киллеры совершили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться застрелить директора столичного рынка в Отрадном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#южная корея
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#дипломат
#алкоголь
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Убила детей и сожгла дом: задержана украинка, разгромившая могилы солдат всу
Газета Страна: убившую своих детей украинку подозревают в осквернении могил солдат ВСУ
21 июня 2024, 14:08

Фото: IStock/shironosov

В Киеве задержали женщину, осквернившую могилы украинских военных. Ранее она убила двух своих детей и подожгла дом, сообщает Политика Страны в своем Телеграм-канале.
Осквернительницей могил оказалась 60-летняя уроженка Винницкой области Раиса Тартачная. Ранее она уже была на принудительном лечении в психиатрической больнице Днепра, куда ее поместили после убийства двух своих детей и поджога дома. Ее задержали на территории Александровской больницы, где она жила под открытым небом на импровизированной свалке, которую сама и устроила.

Наиболее вероятно, что женщину вновь отправят на психиатрическое лечение, а не поместят в СИЗО, пишет источник.

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#солдаты
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Во время непогоды в Московской области пострадали семь человек
21 июня 2024, 14:00

Фото: Istockphoto / sudok1

Семь человек пострадали во время ливней с грозами и сильным ветром в Подмосковье. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«В семи городских округах Московской области при падении деревьев пострадали семь человек», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в 34 муниципалитетах региона упало 660 деревьев. Повреждёно более 120 машин.
«В 25 городских округах в результате падения деревьев повреждения получили 124 автомобиля», – отметил источник.
Также, по его словам, без света после урагана остались порядка 270 населённых пунктов 16 городских округов. В пострадавших от стихии районах идут аварийно-восстановительные работы.

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#подмосковье
#московская область
#деревья
#автомобили
#пострадавший
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Депутат сейма: польские военные стреляли друг в друга на границе с Белоруссией
21 июня 2024, 13:27

Фото: istockphoto/Stadtratte

Польские военнослужащие открыли стрельбу друг по другу на границе с белорусской республикой. Об этом журналистам сообщил парламентарий республиканского сейма Пшемыслав Виплер. Известно, что произошедшее зафиксировано четырьмя видеокамерами.
«Это был не первый раз, когда эти солдаты, эти конкретные солдаты неправильно использовали оружие», – прокомментировал Виплер, добавив, что учинивших перестрелку солдат боятся их сослуживцы.

Также польский депутат уточнил, что военные стреляли по отступающей группе людей, форсировавших границу и находившихся уже на территории Белоруссии.

По словам президента Польши Анджея Дуды, задержанные и их представители не опротестовывали задержание. Описанные события произошли еще весной, однако их тщательно скрывали.

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#новости
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В Хабаровском крае мать заживо закопала младенца
Amur Mash: молодая мама закопала новорожденного ребенка
21 июня 2024, 12:47

Фото: IStock/NataliaDeriabina

Жительница Хабаровского края заживо закопала своего недоношенного младенца, сообщает Телеграм-канал Amur Mash.
Источник сообщает, что мать ребенка зовут Диана, ей 21 год. Роды малыша проходили на даче в селе Пивань. Позднее мать младенца созналась родственникам, что малыш был жив и плакал, когда его закапывали.

Мама Дианы призналась, что ее дочь вела разгульный образ жизни, часто выпивала, пропадала из дома. До инцидента родственники пытались лишить ее родительских прав.

Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство», заявила пресс-служба ведомства.

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Девятерых детей заразила туберкулезом воспитательница в Республике Тыва
Прокуратура: девятерых детей заразила туберкулезом воспитательница в Тыве
21 июня 2024, 12:22

Фото: istockphoto/Sviatlana Lazarenka

Туберкулезом детей заразила воспитательница яслей в Республике Тыва. По данным республиканской прокуратуры, заражены девять человек. По версии следователей, в период с августа 2022 года по февраль 2023 женщина была воспитателем у ясельной группы в селе Чаа-Холь и приобрела заболевание.
«Скрыв факт заражения туберкулезом, нарушая санитарно-эпидемиологические правила, женщина продолжила работать в детском саду, создав угрозу жизни и здоровью своих малолетних воспитанников», – сообщили в ведомстве.

Женщине вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Уголовное дело по факту произошедшего рассмотрит Чаа-Хольский районный суд.

Аналогичный случай произошел в Приморье, где девятеро детей заразились туберкулезом.

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#прокуратура
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