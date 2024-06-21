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Туриста сожгли заживо за осквернение Корана в Пакистане. Как сообщило издание Pakistan Today, ссылаясь на правоохранителей, мужчину подозревали в сожжении священного писания. Об этом объявили через громкоговорители, установленные на мечетях. Люди были настолько рассвирепевшими, что отбили злоумышленника у стражей порядка.
«Разъяренные люди также выхватили обвиняемого из рук полиции и, протащив по улицам, подожгли и убили», – цитируют журналисты ведомство.
К медикам поступили 11 человек, пострадавших при столкновениях. Пакистанские власти смогли навести порядок при помощи спецназа.
В марте текущего года пакистанский суд приговорил к смерти двух человек за создание контента, содержащего оскорбления в адрес пророка Мухаммеда и его жен.
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Никита Кротов