Пакистан отозвал посла из Ирана сразу после ракетного удара

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МИД Пакистана решил отозвать своего посла из Ирана на фоне ракетного удара, который был нанесён по пакистанской провинции Белуджистан.
Данное заявление было опубликовано на сайте ведомства 17 января.
«Этот противоправный акт совершенно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия ляжет исключительно на Иран», — сказано в сообщении.
Дипломаты считают удар баллистическими ракетами Ирана «неспровоцированным и вопиющим нарушением суверенитета Пакистана», а также нарушением международного права, целей и принципов Устава ООН. МИД также настоял на том, чтобы иранский посол в Пакистане находился в Иране, куда отправился с визитом ранее.
Также иранские государственные СМИ сообщили, что нанесли удар ракетами и беспилотниками по двум штабам суннитской группировки боевиков «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), расположенным в пакистанской провинции Белуджистан. Эта группировка взяла на себя ответственность за штурм полицейского участка в городе Раск в середине декабря. Тогда погибло 11 иранских полицейских.
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«Этот противоправный акт совершенно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия ляжет исключительно на Иран», — сказано в сообщении.
«Мы также решили приостановить все визиты на высоком уровне, которые продолжались или планировались между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни», —сообщили в министерстве.Ранее сообщалось, что двое детей погибли, три человека пострадали в результате удара, который нанес Иран по территории Пакистана. Об этом сообщили в МИД этой страны, подчеркнув, что случившееся может иметь самые серьёзные последствия.
Также иранские государственные СМИ сообщили, что нанесли удар ракетами и беспилотниками по двум штабам суннитской группировки боевиков «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), расположенным в пакистанской провинции Белуджистан. Эта группировка взяла на себя ответственность за штурм полицейского участка в городе Раск в середине декабря. Тогда погибло 11 иранских полицейских.
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Мария Фирсова