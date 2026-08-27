Туристки вытащили из воды обломки БПЛА со взрывчаткой

27 августа 2026, 15:44

Stirile ProTV: в Румынии туристки достали из моря обломки дрона со взрывчаткой

Фото: istockphoto/Mikhail Davidovich

В румынском уезде Констанца две отдыхающие вытащили на берег обломки беспилотника со взрывчаткой. Об этом 27 августа сообщает телеканал Stirile Pro TV.