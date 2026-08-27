Туристки вытащили из воды обломки БПЛА со взрывчаткой
В румынском уезде Констанца две отдыхающие вытащили на берег обломки беспилотника со взрывчаткой. Об этом 27 августа сообщает телеканал Stirile Pro TV.
Инцидент произошел на пляже Олимп, где позже устройство уничтожили специалисты под контролем Минобороны Румынии. По данным СМИ, женщины извлекли аппарат из воды и перенесли его к пляжным зонтикам и шезлонгам, взяв за крылья.
Расстояние от места, где они оставили обломки, до ближайшего отеля составляло около 100 метров. Прибывшие на место морские спасатели оперативно эвакуировали отдыхающих из воды и оцепили опасный участок.
Местные власти обратились к гражданам с призывом не прикасаться к подозрительным находкам. В тот же день минобороны Болгарии сообщило об обнаружении как минимум четырех беспилотников у своего черноморского побережья в течение суток.
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