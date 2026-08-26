Жители Подмосковья могут пройти обучение на операторов БПЛА в ЦСП «Витязь»
Жители Московской области старше 16 лет могут пройти профессиональное обучение по программе подготовки операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа от Центра специальной подготовки «Витязь». По итогам курса слушатели получат квалификацию «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 кг и менее)» и соответствующее свидетельство о профессии рабочего и должности служащего.
Обучение рассчитано на граждан России, имеющих полное общее образование. Занятия проходят в очной форме, а общая трудоемкость программы составляет 126 часов. Из них 112 часов отведены на лекционные и практические занятия, которые проходят в течение 14 дней. Продолжительность учебного дня составляет восемь часов, учебного часа — 50 минут.
Программа позволяет получить комплекс знаний и практических навыков, необходимых для безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем. Слушатели изучат требования воздушного законодательства, правила использования воздушного пространства, порядок выполнения полетов над населенными пунктами, особенности работы в запретных зонах и зонах ограничения полетов.
Отдельное внимание уделяется основам воздушной навигации, аэродинамики и метеорологии, летно-техническим характеристикам беспилотных систем, планированию маршрутов и подготовке полетной документации. Участники курса также познакомятся с требованиями эксплуатационной документации, правилами ведения связи и алгоритмами действий экипажа при нештатных и аварийных ситуациях.
Практическая часть программы направлена на формирование навыков, которые непосредственно необходимы оператору. Слушатели научатся читать аэронавигационные материалы, оценивать метеорологическую, орнитологическую и аэронавигационную обстановку, выполнять необходимые расчеты и составлять полетные задания и планы.
Кроме того, будущие операторы освоят специальное программное обеспечение для подготовки программы полета и ее загрузки в бортовой навигационный комплекс, научатся оценивать техническое состояние беспилотной системы, выполнять запуск, дистанционное пилотирование и контролировать параметры полета. В ходе обучения также рассматриваются вопросы распознавания факторов угроз и ошибок, определения пространственного положения беспилотного воздушного судна и обеспечения безопасности полета.
Завершающим этапом станет итоговый экзамен. Слушателям, успешно освоившим программу и сдавшим экзамен, присваивается квалификация «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 кг и менее)» с выдачей соответствующего свидетельства.
Таким образом, программа дает жителям Подмосковья возможность за 14 учебных дней получить востребованные профессиональные знания и практические навыки в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем.
Узнать более подробную информацию можно на сайте Центра специальной подготовки «Витязь».
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