Жители Подмосковья могут пройти обучение на операторов БПЛА в ЦСП «Витязь»

26 августа 2026, 11:28

оригинал Фото: Минобороны РФ

Жители Московской области старше 16 лет могут пройти профессиональное обучение по программе подготовки операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа от Центра специальной подготовки «Витязь». По итогам курса слушатели получат квалификацию «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 кг и менее)» и соответствующее свидетельство о профессии рабочего и должности служащего.