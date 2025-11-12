Четверо россиян спасли белоруску, попавшую в аварию на экскурсии в Таиланде
Недавняя авария с экскурсионным автобусом в Таиланде потрясла многих. В результате инцидента, произошедшего на пути к водопаду Сай Йок Вохит, пострадала белорусская туристка Настасия Ясюкевич. Она оказалась в реанимации, где срочно нуждалась в крови. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В Канчанабури возникла проблема: местные доноры имели только положительный резус-фактор, а девушке требовалась с отрицательным. Ситуация стала критической, и для спасения гражданки организовали настоящую операцию.
Четверо россиян не раздумывая отправились в путь. Они проехали 400 километров к границе с Мьянмой, чтобы сдать необходимую кровь. После процедуры одна из женщин потеряла сознание, но её быстро привели в чувства. Благодаря их самоотверженности состояние Настасии улучшилось, она получила шанс на выздоровление.
