Четверо россиян спасли белоруску, попавшую в аварию на экскурсии в Таиланде

12 ноября 2025, 15:20

Фото: iStock/conejota

Недавняя авария с экскурсионным автобусом в Таиланде потрясла многих. В результате инцидента, произошедшего на пути к водопаду Сай Йок Вохит, пострадала белорусская туристка Настасия Ясюкевич. Она оказалась в реанимации, где срочно нуждалась в крови. Об этом пишет Telegram-канал Mash.