Жилой дом частично обрушился в Саратове, пострадавших нет
В Саратове часть жилого дома обрушилась, но, к счастью, никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел на 2-й Речной улице, в здании номер 53. Прокуратура и Следственный комитет России начали проверку и возбудили уголовное дело о халатности.
Выяснилось, что дом построили в 1950 году. В нем находятся три квартиры, которые признали непригодными для проживания. Обрушение произошло в одной из них. Прокуратура Ленинского района активно исследует причины инцидента и соблюдение законодательства.
