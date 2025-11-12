Достижения.рф

Жилой дом частично обрушился в Саратове, пострадавших нет

Фото: iStock/Srdjanns74

В Саратове часть жилого дома обрушилась, но, к счастью, никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости.



Инцидент произошел на 2-й Речной улице, в здании номер 53. Прокуратура и Следственный комитет России начали проверку и возбудили уголовное дело о халатности.

Выяснилось, что дом построили в 1950 году. В нем находятся три квартиры, которые признали непригодными для проживания. Обрушение произошло в одной из них. Прокуратура Ленинского района активно исследует причины инцидента и соблюдение законодательства.

Дарья Осипова

