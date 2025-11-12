Достижения.рф

Недоделанная ливневка обошлась российскому региону многомиллионным ущербом

Возведенная ливневка встала бюджету Воронежа в 400 млн руб
Фото: istockphoto/Larisa Rudenko

Работы по строительству ливневой канализации нанесли бюджету Воронежа ущерб в размере 400 миллионов рублей.



Об этом сообщила «Ленте.ру» прокуратура Воронежской области. Совместная проверка с УФСБ выявила грубые нарушения при исполнении муниципального контракта.

Заказчик перечислял подрядчику дополнительные авансы до получения разрешения на строительство, а вследствие незаконных изменений условий договора объект не завершили в установленный срок.

По факту злоупотребления должностными полномочиями возбудили уголовное дело.

Никита Кротов

