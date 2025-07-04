Туристку из Британии изнасиловали в Индии, куда она направилась на встречу с другом по переписке

04 июля 2025, 14:25

The Indian Express: британскую туристку изнасиловали в Индии

Фото: istockphoto/undefined undefined

Туристка из Британии подверглась сексуальному насилию в Индии после встречи с другом по переписке. Как пишет The Indian Express, 36-летняя девушка познакомилась с 25-летним индийцем Кайлашем в январе. Три месяца молодые люди переписывались. В итоге жертва поехала на экскурсию в Индию, а заодно решила встретиться со своим визави.





Путешественница посетила Гоа 7 марта и была на островах до 11 числа, но Кайлаш к ней не приехал. Британка осталась в отеле в Дели, чтобы встретиться с мужчиной. Она считала визит дружеским, но была изнасилована.





«Главный обвиняемый работает подсобным рабочим в стекольной мастерской. Кайлаш использовал переводчик, чтобы общаться с женщиной. Судя по записям чата, они дружелюбно общались через социальную сеть с января», — добавили в полиции.