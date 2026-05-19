Тягач воспламенился на Каширском шоссе в Москве

Фото: istockphoto/grafoto

На юге Москвы произошло возгорание тягача без прицепа. Огонь вспыхнул в кабине и распространился на площади десять квадратных метров.



Инцидент случился на Каширском шоссе у дома 61а, сообщил осведомленный источник Агентству городских новостей «Москва». В Дептрансе отметили, что движение в районе происшествия затруднено, водителей призвали выбирать объездные пути.

Очевидцы сняли пожар на видео. На кадрах видно, что пламя охватило переднюю часть машины, включая кабину. На записи слышно, как водитель сообщает о взрывах во время пожара. Информация о его состоянии не поступала.

По предварительным данным, внутри грузовика находятся газовые баллоны. На месте работают спасатели, обстоятельства произошедшего выясняются.


Никита Кротов

