Тягач воспламенился на Каширском шоссе в Москве

19 мая 2026, 13:02

Фото: istockphoto/grafoto

На юге Москвы произошло возгорание тягача без прицепа. Огонь вспыхнул в кабине и распространился на площади десять квадратных метров.





Инцидент случился на Каширском шоссе у дома 61а, сообщил осведомленный источник Агентству городских новостей «Москва». В Дептрансе отметили, что движение в районе происшествия затруднено, водителей призвали выбирать объездные пути.



Очевидцы сняли пожар на видео. На кадрах видно, что пламя охватило переднюю часть машины, включая кабину. На записи слышно, как водитель сообщает о взрывах во время пожара. Информация о его состоянии не поступала.



По предварительным данным, внутри грузовика находятся газовые баллоны. На месте работают спасатели, обстоятельства произошедшего выясняются.



