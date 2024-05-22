В Екатеринбурге трамвай с 30 пассажирами воспламенился на ходу

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В Екатеринбурге загорелся трамвай, в котором находились 30 пассажиров, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на очевидцев.
«В 8:56 пострадавший от огня состав увели в депо в сопровождении аварийной бригады, движение трамваев по ул. Титова восстановлено. Задержка движения составила 1 час 20 минут», — цитирует агентство слова очевидца.
При ликвидации возгорания были задействованы девять специалистов и две единицы техники. К счастью, в результате пожара никто из пассажиров не пострадал.
Позже электропоезд вспыхнул в подмосковном Солнечногорске. Возгорание уже удалось локализовать, но с его ликвидацией возникли сложности — горящий состав завис на мосту.
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