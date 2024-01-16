В Чили самолёт рухнул на трассу и воспламенился

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В Чили самолёт рухнул на грузовик, проезжавший по трассе, и воспламенился, шокирующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, огненная авиакатастрофа произошла в чилийском городе Тальке на трассе рядом с аэродромом Пангилемо. Пилот легкомоторного самолёта S2R-T660 Национальной лесной корпорации потерял управления во время полёта.
Воздушное судно рухнуло прямо на грузовик, проезжавший по трассе, и загорелся. В результате крушения и взрыва пилот самолёта скончался.
Напомним, 14 августа в Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39. Как сообщал Telegram-канал SHOT, судно потерпело крушение во время захода на посадку.
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Воздушное судно рухнуло прямо на грузовик, проезжавший по трассе, и загорелся. В результате крушения и взрыва пилот самолёта скончался.
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Евгения Парфентьева