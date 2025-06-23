Два человека погибли при нападении медведя на Сахалине
Два человека погибли при нападении медведя на Сахалине. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что еще два человека пострадали. В настоящее время с пострадавшими работают медики, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Инцидент произошел возле скульптуры «Три оленя» в Южно-Сахалинске. Медведь вышел из леса и набросился на четырех человек, стоявших неподалеку.
По предварительной информации, погибшие и пострадавшие — мужчины. Один из них умер в машине скорой помощи.
Читайте также: