Таксист в Азии предложил туристке расплатиться за поездку телом и прослыл «позором страны»

23 июня 2025, 11:01

В Южной Корее таксист предложил туристке расплатиться за поездку телом

Фото: iStock/Apriori1

Таксист в Южной Корее сделал непристойное предложение туристке из Таиланда во время поездки и благодаря ролику, опубликованному девушкой в интернете, прослыл «позором страны». На видео обратил внимание портал The Star.