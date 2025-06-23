Таксист в Азии предложил туристке расплатиться за поездку телом и прослыл «позором страны»
Таксист в Южной Корее сделал непристойное предложение туристке из Таиланда во время поездки и благодаря ролику, опубликованному девушкой в интернете, прослыл «позором страны». На видео обратил внимание портал The Star.
30-летняя тайка рассказала, что во время визита в Южную Корею ее подруга подверглась словесным домогательствам. Когда туристка ехала на такси до вокзала Сеула, чтобы сесть на поезд в Пусан, водитель с помощью онлайн-переводчика начал задавать ей личные вопросы.
Сначала таксист поинтересовался ее семейным положением, после чего предложил подвезти ее в Пусан на такси, а затем — расплатиться за поездку телом. Произошедшее девушка сняла на видео и выложила в сеть. Ролик быстро распространился в интернете, вызвав волну возмущения среди южнокорейцев. Многие из них осудили поведение мужчины, подчеркнув, что подобные инциденты подрывают репутацию других водителей такси.
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