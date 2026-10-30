У гендиректора Bugatti угнали гиперкар

30 октября 2026, 14:12

В Хорватии у главы Bugatti Римаца угнали автомобиль Bugatti Chiron Sport

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Генеральный директор Bugatti Rimac Мате Римац сообщил в социальных сетях об угоне своего Bugatti Chiron Sport с территории предприятия компании в Хорватии. Инцидент произошел 28 октября, передает Autoevolution.