У гендиректора Bugatti угнали гиперкар
Генеральный директор Bugatti Rimac Мате Римац сообщил в социальных сетях об угоне своего Bugatti Chiron Sport с территории предприятия компании в Хорватии. Инцидент произошел 28 октября, передает Autoevolution.
По словам Римаца, гиперкар стоимостью около €3 млн похитил 36-летний мужчина, который, как утверждает топ-менеджер, пришел на предприятие в поисках работы. Угонщик заметил припаркованный автомобиль и уехал на нем. Сотрудники компании сначала выяснили в общем чате, не воспользовался ли машиной кто-то из коллег, а затем поняли, что Chiron Sport угнали.
Отслеживать перемещения автомобиля помогла встроенная телеметрия: инженеры получали данные о координатах, скорости и уровне топлива и передавали их полиции. У угонщика было около часа форы — он направился в сторону Словении, а затем пересек границу Австрии. Римац тем временем выехал за ним на Porsche 911. Похититель остановился на заправке, залил примерно половину бака и продолжил путь, не оплатив топливо.
В поисках участвовали правоохранительные органы Хорватии, Словении и Австрии. В итоге австрийская полиция остановила Chiron на заправке неподалеку от Граца. На месте находились около десяти полицейских машин, автомобиль отправили на эвакуаторе.
Римац признался, что обычно не запирал свои автомобили и оставлял ключи в салоне. На территории предприятия компании в хорватской Света-Неделе нет ограждения, и туда могут свободно приходить посетители. Кроме того, сотрудники регулярно берут машины руководителя для тестов и поездок, поэтому оставлять ключи внутри автомобиля было удобно.
Сам Римац провел в полицейском участке несколько часов, подтверждая право собственности на гиперкар. Позже он встретился с подозреваемым и заявил, что проникся к нему сочувствием из-за тяжелого прошлого мужчины. Римац решил не подавать заявление, однако это не отменяет возможного уголовного преследования.
Bugatti Chiron Sport получил незначительные повреждения кузова, которые, по оценке Римаца, можно устранить. После происшествия топ-менеджер пообещал больше не оставлять ключи в автомобилях.
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