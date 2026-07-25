Пьяные в стельку британские солдаты угнали БТР и протаранили несколько авто

25 июля 2026, 04:17

Sun: Пьяные британские военные устроили «форсаж» на БТР и протаранили несколько авто

Фото: iStock/Jack Holliday

В Великобритании двое нетрезвых военнослужащих угнали бронетранспортер с базы и устроили ночной заезд по дороге, протаранив несколько машин. Об этом сообщает газета Sun.