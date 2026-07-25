Пьяные в стельку британские солдаты угнали БТР и протаранили несколько авто
В Великобритании двое нетрезвых военнослужащих угнали бронетранспортер с базы и устроили ночной заезд по дороге, протаранив несколько машин. Об этом сообщает газета Sun.
Инцидент произошёл в казармах населённого пункта Перхем Даун, где расквартирован 26-й инженерный полк. Солдаты выпивали за пределами базы, однако около часа ночи вернулись и «захватили» гусеничную машину.
Пьяный в стельку военный нажал на газ и разогнал 15-тонный БТР до максимальных 51 км/ч. Мужчина не справился с управлением и повредил несколько личных автомобилей сослуживцев — два из них оказались смяты. Закончив «форсаж», нарушитель осторожно поставил бронемашину на стоянку и вернулся в казарму. В результате инцидента никто не пострадал, а сам БТР не получил повреждений. Виновников происшествия арестовали.
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