В Калифорнии неизвестные угнали грузовик с 50 тысячами банок пива
В США неизвестные угнали грузовой фургон, перевозивший 50 тысяч банок пива марки Pabst Blue Ribbon. Об этом сообщает AOL.
Инцидент произошел 17 августа в городе Монтклэр штата Калифорния. Фура с 1602 коробками PBR весом около 18 тонн исчезла с территории распределительного центра Anheuser-Busch.
Производитель публично обратился к похитителям с предложением «вернуть груз без лишних вопросов». В соцсетях компания дала угонщикам «18 дней и 44 минуты» на возврат партии и пообещала вознаграждение за информацию, которая поможет раскрыть преступление. Необычный срок, вероятно, связан с годом основания бренда — 1844-м.
В местной полиции сообщили, что в тот же день на складе произошли две похожие кражи. Сначала груз с пивом стоимостью около 45 тысяч долларов забрали якобы для доставки в Аризону, однако до места назначения он не доехал. Спустя примерно час другой человек, представившись субподрядчиком и предъявив поддельные документы, вывез еще одну партию продукции на общую сумму примерно 25 тысяч долларов.
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