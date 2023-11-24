У матери, жившей с трупами своих детей, есть ещё дети, сообщила омбудсмен Соколова

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В многодетной семье из Псковской области, где были найдены мёртвыми трое детей, воспитывались ещё два ребёнка. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила детский омбудсмен по региону Наталия Соколова.
Напомним, что в пятницу, 24 ноября, СУСК РФ по Псковской области сообщило, что в квартире и в частном доме были найдены тела троих детей: восьмилетней девочки и мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетних. Следователями была задержана 34-летняя мать детей, которая подозревается в совершении убийств.
Органы системы профилактики в отношении многодетной семьи предоставили данные о том, что в семье воспитываются ещё двое детей. Соколова отметила, что в настоящее время решается вопрос из дальнейшего жизнеустройства и оказания медицинской и психологической помощи.
Также специалист отметила, что случившееся – это «страшное событие».
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Органы системы профилактики в отношении многодетной семьи предоставили данные о том, что в семье воспитываются ещё двое детей. Соколова отметила, что в настоящее время решается вопрос из дальнейшего жизнеустройства и оказания медицинской и психологической помощи.
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Анастасия Чинкова