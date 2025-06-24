«У нас был челлендж»: Похищенную студентку нашли в хостеле Подмосковья

24 июня 2025, 13:32

В хостеле «Москворечье» нашли пропавшую студентку из Нижегородской области

Фото: Istock/Anton Vakhrushev

23 июня в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов нашли 21-летнюю студентку Варвару в хостеле «Москворечье». С 9 июня девушка числилась в федеральном розыске без вести пропавшей. Подробности происшествия сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Telegram-канал Baza приводит соответствующиее видео.