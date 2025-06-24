«У нас был челлендж»: Похищенную студентку нашли в хостеле Подмосковья
23 июня в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов нашли 21-летнюю студентку Варвару в хостеле «Москворечье». С 9 июня девушка числилась в федеральном розыске без вести пропавшей. Подробности происшествия сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Telegram-канал Baza приводит соответствующиее видео.
По словам Волк, 21-летняя студентка из Кстовского района Нижегородской области пропала в начале июня при странных обстоятельствах. Девушка прилетела в Москву на учёбу, но вскоре пропала. Обеспокоенным родителям стали поступать звонки и сообщения от неизвестных с угрозами отдать их дочь в сексуальное рабство, если они не предоставят им выкуп.
Девушку, которую объявили в розыск, нашли живой и здоровой в одном из хостелов в городе Бронницы. В ходе допроса Варвара сообщила, что никакого похищения и насилия над ней не было, а отправленные её родителями угрожающие видео она назвала «челленджем» с подругой. Всю историю с похищением девушка категорически отрицает и уверяет, что с ней всё в порядке.
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