Росгвардейцы помогли обездвиженному пожилому москвичу

24 июня 2025, 13:09

На юге Москвы росгвардейцы помогли пенсионеру, у которого отказали ноги

Главная Рубрики Происшествия 17 июня 2025, 11:55 В Москве росгвардейцы задержали должника по алиментам, прятавшегося в шахте лифта Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Экипаж столичного управления Росгвардии оказал помощь 71-летнему мужчине, у которого отказали ноги в собственной квартире.