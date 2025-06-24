Росгвардейцы помогли обездвиженному пожилому москвичу
Главная Рубрики Происшествия 17 июня 2025, 11:55 В Москве росгвардейцы задержали должника по алиментам, прятавшегося в шахте лифта Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Экипаж столичного управления Росгвардии оказал помощь 71-летнему мужчине, у которого отказали ноги в собственной квартире.
Как сообщают в ведомстве, находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сигнал «тревога» с охраняемого объекта — квартиры в Задонском проезде (на юге столицы). Прибыв по адресу, они услышали из-за закрытой двери, как мужчина просил о помощи. Хозяин квартиры сообщил, что внезапно потерял возможность двигаться и не может подняться. Сотрудники Росгвардии сразу вызвали бригаду МЧС. После вскрытия двери правоохранители оказали мужчине первую помощь.
От госпитализации потерпевший отказался. По словам пенсионера, подобные приступы у него случаются периодически. Убедившись, что мужчина вне опасности, экипаж вернулся на маршрут патрулирования.
В пресс-службе Росгвардии напомнили: для того чтобы поставить квартиру под охрану, необходимо заполнить данные на сайте ведомства.
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