У побережья Камчатки за сутки произошли пять землетрясений

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За прошедшие сутки у побережья Камчатки произошло пять землетрясений с магнитудой от 3,6 до 5,0, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН РИА Новости.
«Два землетрясения были зафиксированы у восточного побережья Камчатки с магнитудой 3,6 и 3,7. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 148 и 142 километра соответственно. Три землетрясения произошли неподалеку от Командорских островов, входящих в состав Камчатского края», — отметил собеседник.Магнитуда землетрясений у Командорских островов составила от 4,6 до 5,0. Расстояние до ближайшего населенного пункта — села Никольское — составило от 35 до 50 километров.
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Артем Кузьмин