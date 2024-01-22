Мощное землетрясение произошло у границ Китая, Казахстана и Киргизии

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У границ Китая, Казахстана и Киргизии произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Об этом стало известно из сообщения республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
«Двадцать второго января 2024 года в 23.08 (21.08 мск) в Китай-кыргызстанской пограничной области произошло землетрясение», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что толчки произошли на глубине 15 км. Эпицентр землетрясения находился в 862 километрах от Ташкента. Жители Узбекистана также ощутили подземные толчки. В Ферганской долине их интенсивность оценили в 3-4 балла, в Ташкенте — в 3 балла.
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Элина Позднякова