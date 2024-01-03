В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5

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В префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5, сообщили в Главном метеорологическом агентстве Японии.
Сейсмические толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров под водой, и предупреждений о возможном цунами не поступало.
В городе Осака также были ощутимы легкие толчки, но на этот раз они были значительно слабее и кратковременные, передает РИА Новости.
На западе Японии началась серия сильных землетрясений в первый день нового года, причем самое сильное из них имело магнитуду 7,6. Этот сейсмический разряд получил название «Землетрясение на полуострове Ното».
Ощущения от толчков были замечены также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, это было наиболее мощное землетрясение для северного региона Хонсю с 1885 года.
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В городе Осака также были ощутимы легкие толчки, но на этот раз они были значительно слабее и кратковременные, передает РИА Новости.
Ощущения от толчков были замечены также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, это было наиболее мощное землетрясение для северного региона Хонсю с 1885 года.
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Артем Кузьмин