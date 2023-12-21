У погибшей в поезде Тюмень-Адлер девочки обнаружен грипп А

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У 12-летней девочки, которая умерла в поезде Тюмень - Адлер выявлен грипп А, так же как и у 15 госпитализированных детей, ехавших из лагеря. Об этом сообщает саратовский Роспотребнадзор.
Всего в поезде было 125 несовершеннолетних. Сейчас у ещё 60 из них есть признаки ОРВИ.
Напомним, группа возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.
Всех детей направили на автобусах в инфекционную больницу. У 46 из них была повышена температура тела. По данным Роспотребнадзора, у детей выявили грипп А, который является самым распространенным видом.
В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят проверку в лагере «Олимпийская ребячка», где отдыхали заболевшие дети.
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Напомним, группа возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.
Всех детей направили на автобусах в инфекционную больницу. У 46 из них была повышена температура тела. По данным Роспотребнадзора, у детей выявили грипп А, который является самым распространенным видом.
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Элина Позднякова