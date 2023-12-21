Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Потеряла сознание: подробности гибели девочки в поезде Тюмень – Адлер

Потеряла сознание: подробности гибели девочки в поезде Тюмень – Адлер

«112»: в поезде Тюмень — Адлер скончалась школьница по пути из детского лагеря
21 декабря 2023, 09:47
Фото: istock / Mikhail Strogalev

Фото: istock / Mikhail Strogalev

В поезде Тюмень — Адлер обнаружили обездвиженную 12-летнюю школьницу. Помимо этого, с поезда в Саратовской области сняли более 100 детей, около 30 из них госпитализировали. Об этом сообщает телеграм-канал «112».


Сообщается, что группа из 125 детей возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.

Все 136 человек, 125 из которых — дети, направлены в инфекционную больницу Саратова. Известно, что все ребята родом из ЛНР.

Читайте также:

Турок скинул девушку со скалы после отказа выйти за него замуж, она скончалась

В Петербурге суд отправил в СИЗО второго подозреваемого в избиении участника СВО

Над Викторией Петровой, обвиняемой в фейках о ВС РФ, издевались в психбольнице

#дети
#температура
#орви
#симптомы
#медсестра
#школьница
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заключённый за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что США бросили его
Осужденный в РФ за шпионаж американец Уилан заявил, что США его бросили
21 декабря 2023, 10:09

Фото: istock / OlFedv

Осужденный в РФ за шпионаж гражданин США Пол Уилан заявил, что чувствует себя «брошенным» властями Штатов. Пол считает, что решение Белого дома не добавлять его в сделки по обмену это «серьезное предательство». Об этом он рассказал телеканалу BBC в телефонном разговоре.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время шпионской акции. Защита заявляет, что он стал жертвой провокации: Полу передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Американец в последнем слове сказал, что шпионажем не занимался. Мужчину приговорили к 16 годам колонии.

«Я знаю, что у США есть самые разные предложения, но они не те, чего хотят русские. Поэтому они перебирают варианты, чтобы посмотреть, какой из них сработает. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь проходит», – поделился заключенный.
Сейчас Уилан отбывает свое наказание в колонии в Мордовии.

Ранее сообщалось, что в США мужчину оправдали и отменили приговор после 48 лет тюрьмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Турок скинул девушку со скалы после отказа выйти за него замуж, она скончалась

В Петербурге суд отправил в СИЗО второго подозреваемого в избиении участника СВО

Над Викторией Петровой, обвиняемой в фейках о ВС РФ, издевались в психбольнице

#сергиев посад
#сша
#наказание
#поездки
#акции
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Иране повесили «невесту-ребенка» Самиру Сабзиан
В Иране за убийство супруга казнили женщину, которая вышла замуж в 15 лет
21 декабря 2023, 09:20

Фото: istock / Tashka

В Иране 20 декабря казнили через повешение 29-летнюю Самиру Сабзиан, известную как «невеста-ребенок». Об этом информирует иранская правозащитная организация Iran Human Rights (IHR).

Девушка приговорена к смертной казни за расправу над мужем, который по словам родных Самиры, постоянно насиловал ее. IHR обращает внимание на то, что Сабзиан стала восемнадцатой за 2023 год женщиной, которую иранские власти решили казнить.

Сабзиан вышла замуж в 15 лет. В 19 лет ее задержали по подозрению в убийстве супруга и приговорили к смертной казни. Однако исполнение приговора отложили и женщина провела в тюрьме 10 лет.

По данным IHR, у женщины было две детей, один из которых только родился. Встретится с детьми ей позволили только один раз — в начале декабря, незадолго до повешения.

Сообщается, что за 2022 год в Иране казнили не меньше 582 человек, что на 75% больше в сравнении с 2021-м.

Ранее сообщалось, что власти Сингапура казнили женщину впервые за почти 20 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Турок скинул девушку со скалы после отказа выйти за него замуж, она скончалась

В Петербурге суд отправил в СИЗО второго подозреваемого в избиении участника СВО

Над Викторией Петровой, обвиняемой в фейках о ВС РФ, издевались в психбольнице

#женщина
#женщины
#человек
#девушка
#смертная казнь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка убила мужа из-за алкоголя и попала под суд
На Амуре пройдет суд над женщиной, расправившейся с мужем из-за алкоголя
21 декабря 2023, 08:48

Фото: istock / Zolnierek

В Амурской области суд рассмотрит дело 54-летней женщины за убийство мужа. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 29 сентября на улице Первомайской в селе Ивановка супруги выпивали. Они начали ругаться из-за спиртного. В ходе конфликта женщина взяла нож и ударила мужа в грудь. Мужчина скончался на месте.

По факту убийства возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
.
До этого сообщалось, что в Индии мужчина отрубил голову жене из-за того, что она вовремя не принесла любимый чай. В ходе ссоры мужчина схватил меч и отрубил 50-летней жене голову. Всё произошло на глазах у одного из сыновей пары. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Турок скинул девушку со скалы после отказа выйти за него замуж, она скончалась

В Петербурге суд отправил в СИЗО второго подозреваемого в избиении участника СВО

Над Викторией Петровой, обвиняемой в фейках о ВС РФ, издевались в психбольнице

#суд
#убийство
#дело
#нож
#супруги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьники из Уссурийска унизили сверстника под музыку из «Слова пацана»
В Приморье школьники избили ровесника и сняли ролик с треком из «Слова пацана»
21 декабря 2023, 08:37

Фото: istock / mrohana

В гимназии №133 Уссурийска школьники избили и унизили сверстника, снимая происходящее на телефон под главный саундтрек сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщил «Ридус».

14-летнего мальчика избили, поставили на колени и унижали, требуя называть себя «чушпаном». Участники разборок смонтировали видео и добавили саундтрек из сериала.

СУ СКР по Приморскому краю начали проверку. Участники инцидента уже установлены, с ними работают представители Следственного комитета.

Похожий случай недавно произошел в Нижегородской области. Подростки избили пятиклассников и поставили на колени. Поводом для драки стала жалоба пятиклассницы, которая рассказала старшеклассникам, что её избили до крови. Подростки решили наказать виновных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Турок скинул девушку со скалы после отказа выйти за него замуж, она скончалась

В Петербурге суд отправил в СИЗО второго подозреваемого в избиении участника СВО

Над Викторией Петровой, обвиняемой в фейках о ВС РФ, издевались в психбольнице
#скр
#телефон
#кровь
#школьники
#видео
#ребёнок
#избиение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турок скинул девушку со скалы после отказа выйти за него замуж, она скончалась
«КП»: Турок скинул девушку со скалы после отказа выйти за него замуж
21 декабря 2023, 06:45

Фото: iStock/znm

В Турции полиция обвинила мужчину в убийстве невесты, совершённом преднамеренно. Об этом пишет KP.RU.
Происшествие случилось на мысе Поленте в Чанакалле летом этого года. 42-летний гражданин Турции Низаметтин Гурсу пригласил девушку по имени Есим Демир на свидание, где сделал ей предложение руки и сердца. Однако встреча закончилась трагедией — Есим скончалась в результате падения со скалы. По версии следствия, Гурсу сбросил девушку с высоты из-за отказа выйти за него замуж.

По словам самого подозреваемого, произошёл несчастный случай, и девушка поскользнулась в то время, когда он отходил к автомобилю. При этом родственники погибшей утверждают, что Демир не планировала выходить замуж за Низаметтина и хотела расстаться с ним.

Читайте также:

В Подмосковье обнаружена изнасилованная мёртвая девушка с выколотыми глазами

В Самарской области пропавшую женщину нашли закопанной в груде мусора

СК: Житель Чувашии избил женщину, а затем бросил её в подвал и заколотил досками
#происшествие
#девушка
#турция
#убийство
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД Медиа: В Кургане задержали женщину, залившую Вечный огонь водой
21 декабря 2023, 05:58

Фото: iStock/Paha_L

В Кургане полицейские задержали женщину, которая залила водой Вечный огонь на Аллее Славы. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Инцидент у мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне в Кургане произошёл 18 декабря. Отмечается, что злоумышленница во время совершения преступных действий попала на камеры видеонаблюдения.

После изучения записей камер, сотрудники правоохранительных органов совершили поквартирный обход домов в районе места происшествия. В результате рейда полиция задержала 55-летнюю местную жительницу.

В региональном СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по п. 3 ст. 354.1 (осквернение символов воинской славы) УК РФ.

Читайте также:

Вандалы обезглавили лошадь на памятнике «Парад Победы» на Красной площади

Из России депортируют школьников, потушивших Вечный огонь в Санкт-Петербурге

В Петербурге задержали двух подростков, запенивших двери в квартиры военкоров
#полиция
#квартиры
#камеры
#ук
#инцидент
#происшествия
#сотрудники
#ск рф
#вечный огонь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге суд отправил в СИЗО второго подозреваемого в избиении участника СВО
21 декабря 2023, 05:16

Фото: iStock/utah778

В Санкт-Петербурге отправили под стражу второго подозреваемого в деле об избиении участника спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городских судов.
Первый подозреваемый по делу был заключён под стражу вчера.

«Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Лакашия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав для Лакашия стражу по 17.02.2024», — цитирует агентство заявление объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Второго подозреваемого также заключили под стражу до 17 февраля. Официальные обвинения обоим фигурантов пока не были предъявлены.

Уточняется, что СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК РФ.

Читайте также:

СК: В Санкт-Петербурге дело об избиении участника СВО переквалифицировали

На избившего в Петербурге однорукого героя СВО завели дело об экстремизме

Военный отказался ехать в зону СВО и получил срок
#суд
#уголовное ук
#хулиганство
#меры
#заявление
#сво
#ск
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США мужчину оправдали и отменили приговор после 48 лет тюрьмы
NBC: В США мужчине отменили приговор по обвинению в убийстве после 48 лет тюрьмы
21 декабря 2023, 03:57

Фото: iStock/RuslanKaln

В США суд штата Оклахома отменил приговор мужчине, который более 48 лет провёл в тюрьме по обвинению в убийстве, которое оказалось ошибочным.
«Судья в Оклахоме оправдал мужчину, который провел почти 50 лет в тюрьме за убийство», — сообщает NBC News.

Отмечается, что этот случай стал рекордным в США по продолжительности срока тюремного заключения по обвинению, которое позже было снято.

Речь идёт о 71-летнем американце Глинне Симмонсе, который был освобождён в июле. Перед этим сторона обвинения согласилась, что основная улика в деле Симмонса так и не была представлена адвокатам.

«На основании четких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорен и отправлен в тюрьму, не было совершено Симмонсом», — говорится в решении судьи Эми Палумбо

Изначально Глинне Симмонсе в 1975 году приговорили к смертной казни, но позже приговор был заменён на пожизненное лишение свободы. Согласно последнему постановлению судьи округа Оклахома, мужчина также имеет право на компенсацию от штата за ложный приговор в размере $175 тыс.

Читайте также:

В Латвии экс-главе Центробанка Римшевичу дали шесть лет за рыбалку в России

Мужчина, пытавшийся изнасиловать проводницу в поезде, получил срок

СК: В Тульской области за коррупцию осудили бывшую чиновницу и её мужа
#суд
#приговор
#сша
#преступление
#убийство
#мужчина
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК проверяет видео с избиением школьника под саундтрек из «Слово пацана»
21 декабря 2023, 03:39

Фото: сайт СК РФ

Следователи начали проверку после распространения в социальных сетях видео с избиением и унижением подростка другими школьниками в Уссурийске Приморского края. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СК РФ.
Ранее группа «Городовой. Уссурийск» ВКонтакте опубликовала видеоролик, на котором несколько подростков окружили в углу ещё одного школьниками. Один из них несколько раз бьёт мальчика по лицу, пока в происходящее не вмешивается женщина. На следующих кадрах пострадавший стоит в снегу на коленях, а снимающий заставляет его повторять оскорбления в свой адрес. При этом на фоне играет саундтрек из сериала «Слово пацана». Отмечается, что уссурийские школьники сделали из видео с издевательствами клип.

«Проводится проверка», — цитирует агентство слова собеседника в правоохранительных органах.

Уточняется, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 (хулиганство) УК РФ.

Читайте также:

СК: В Рязани выясняют причину смерти ребёнка после посещения стоматологии

На подростков в Киеве завели дело за распространение нацистской символики

В Нижегородской области подростки избили пятиклассников и поставили на колени
#проверка
#подростки
#школьники
#ук
#видео
#пострадавший
#вконтакте
#хулиганство
#ск
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф