Потеряла сознание: подробности гибели девочки в поезде Тюмень – Адлер

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В поезде Тюмень — Адлер обнаружили обездвиженную 12-летнюю школьницу. Помимо этого, с поезда в Саратовской области сняли более 100 детей, около 30 из них госпитализировали. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Сообщается, что группа из 125 детей возвращалась из поездки в Сибирь. У нескольких ребят поднялась температура, а также симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Когда состав проезжал Пензенскую область, одна девочка стала плохо себя чувствовать. У девочки поднялась температура 39 градусов. Медсестра дала ребенку жаропонижающее средство, после чего температура снизилась. Позже школьница потеряла сознание, сопровождавшим врачам спасти ее не удалось.
Все 136 человек, 125 из которых — дети, направлены в инфекционную больницу Саратова. Известно, что все ребята родом из ЛНР.
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