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Школьники из Уссурийска унизили сверстника под музыку из «Слова пацана»

В Приморье школьники избили ровесника и сняли ролик с треком из «Слова пацана»
21 декабря 2023, 08:37
Фото: istock / mrohana

Фото: istock / mrohana

В гимназии №133 Уссурийска школьники избили и унизили сверстника, снимая происходящее на телефон под главный саундтрек сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщил «Ридус».

14-летнего мальчика избили, поставили на колени и унижали, требуя называть себя «чушпаном». Участники разборок смонтировали видео и добавили саундтрек из сериала.

СУ СКР по Приморскому краю начали проверку. Участники инцидента уже установлены, с ними работают представители Следственного комитета.


Похожий случай недавно произошел в Нижегородской области. Подростки избили пятиклассников и поставили на колени. Поводом для драки стала жалоба пятиклассницы, которая рассказала старшеклассникам, что её избили до крови. Подростки решили наказать виновных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россиянка убила мужа из-за алкоголя и попала под суд
На Амуре пройдет суд над женщиной, расправившейся с мужем из-за алкоголя
21 декабря 2023, 08:48

Фото: istock / Zolnierek

В Амурской области суд рассмотрит дело 54-летней женщины за убийство мужа. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 29 сентября на улице Первомайской в селе Ивановка супруги выпивали. Они начали ругаться из-за спиртного. В ходе конфликта женщина взяла нож и ударила мужа в грудь. Мужчина скончался на месте.

По факту убийства возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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До этого сообщалось, что в Индии мужчина отрубил голову жене из-за того, что она вовремя не принесла любимый чай. В ходе ссоры мужчина схватил меч и отрубил 50-летней жене голову. Всё произошло на глазах у одного из сыновей пары. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#убийство
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#нож
#супруги
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Турок скинул девушку со скалы после отказа выйти за него замуж, она скончалась
«КП»: Турок скинул девушку со скалы после отказа выйти за него замуж
21 декабря 2023, 06:45

Фото: iStock/znm

В Турции полиция обвинила мужчину в убийстве невесты, совершённом преднамеренно. Об этом пишет KP.RU.
Происшествие случилось на мысе Поленте в Чанакалле летом этого года. 42-летний гражданин Турции Низаметтин Гурсу пригласил девушку по имени Есим Демир на свидание, где сделал ей предложение руки и сердца. Однако встреча закончилась трагедией — Есим скончалась в результате падения со скалы. По версии следствия, Гурсу сбросил девушку с высоты из-за отказа выйти за него замуж.

По словам самого подозреваемого, произошёл несчастный случай, и девушка поскользнулась в то время, когда он отходил к автомобилю. При этом родственники погибшей утверждают, что Демир не планировала выходить замуж за Низаметтина и хотела расстаться с ним.

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МВД Медиа: В Кургане задержали женщину, залившую Вечный огонь водой
21 декабря 2023, 05:58

Фото: iStock/Paha_L

В Кургане полицейские задержали женщину, которая залила водой Вечный огонь на Аллее Славы. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Инцидент у мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне в Кургане произошёл 18 декабря. Отмечается, что злоумышленница во время совершения преступных действий попала на камеры видеонаблюдения.

После изучения записей камер, сотрудники правоохранительных органов совершили поквартирный обход домов в районе места происшествия. В результате рейда полиция задержала 55-летнюю местную жительницу.

В региональном СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по п. 3 ст. 354.1 (осквернение символов воинской славы) УК РФ.

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В Петербурге суд отправил в СИЗО второго подозреваемого в избиении участника СВО
21 декабря 2023, 05:16

Фото: iStock/utah778

В Санкт-Петербурге отправили под стражу второго подозреваемого в деле об избиении участника спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городских судов.
Первый подозреваемый по делу был заключён под стражу вчера.

«Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Лакашия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав для Лакашия стражу по 17.02.2024», — цитирует агентство заявление объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Второго подозреваемого также заключили под стражу до 17 февраля. Официальные обвинения обоим фигурантов пока не были предъявлены.

Уточняется, что СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК РФ.

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В США мужчину оправдали и отменили приговор после 48 лет тюрьмы
NBC: В США мужчине отменили приговор по обвинению в убийстве после 48 лет тюрьмы
21 декабря 2023, 03:57

Фото: iStock/RuslanKaln

В США суд штата Оклахома отменил приговор мужчине, который более 48 лет провёл в тюрьме по обвинению в убийстве, которое оказалось ошибочным.
«Судья в Оклахоме оправдал мужчину, который провел почти 50 лет в тюрьме за убийство», — сообщает NBC News.

Отмечается, что этот случай стал рекордным в США по продолжительности срока тюремного заключения по обвинению, которое позже было снято.

Речь идёт о 71-летнем американце Глинне Симмонсе, который был освобождён в июле. Перед этим сторона обвинения согласилась, что основная улика в деле Симмонса так и не была представлена адвокатам.

«На основании четких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорен и отправлен в тюрьму, не было совершено Симмонсом», — говорится в решении судьи Эми Палумбо

Изначально Глинне Симмонсе в 1975 году приговорили к смертной казни, но позже приговор был заменён на пожизненное лишение свободы. Согласно последнему постановлению судьи округа Оклахома, мужчина также имеет право на компенсацию от штата за ложный приговор в размере $175 тыс.

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СК проверяет видео с избиением школьника под саундтрек из «Слово пацана»
21 декабря 2023, 03:39

Фото: сайт СК РФ

Следователи начали проверку после распространения в социальных сетях видео с избиением и унижением подростка другими школьниками в Уссурийске Приморского края. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СК РФ.
Ранее группа «Городовой. Уссурийск» ВКонтакте опубликовала видеоролик, на котором несколько подростков окружили в углу ещё одного школьниками. Один из них несколько раз бьёт мальчика по лицу, пока в происходящее не вмешивается женщина. На следующих кадрах пострадавший стоит в снегу на коленях, а снимающий заставляет его повторять оскорбления в свой адрес. При этом на фоне играет саундтрек из сериала «Слово пацана». Отмечается, что уссурийские школьники сделали из видео с издевательствами клип.

«Проводится проверка», — цитирует агентство слова собеседника в правоохранительных органах.

Уточняется, что проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 (хулиганство) УК РФ.

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#рф
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Над Викторией Петровой, обвиняемой в фейках о ВС РФ, издевались в психбольнице
21 декабря 2023, 02:42

Фото: iStock/shironosov

Жительница Санкт-Петербурга Виктория Петрова, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии, заявила, что подверглась издевательствам в психиатрической больнице им. Скворцова-Степанова. Об этом сообщила её адвокат Анастасия Пилипенко в Телеграм-канале.
По словам правозащитницы, Петрову перевели в петербургскую психбольницу из СИЗО. Там обвиняемую принуждали раздеваться для телесного осмотра при мужчинах, заламывали руки, когда она отказывалась идти в душ в присутствии мужчин, связывали, угрожали избиением, привязывали к кровати за руки и ноги, а также кололи препараты, от которых женщина два дня не могла разговаривать.

«У нас все зафиксировано и описано. Кто причастен к унижениям и пыткам в больнице Скворцова-Степанова, нам известно. Заявления и жалобы отправлены», — говорится в публикации.

Сейчас Викторию Петрову перевели в другую палату, не связывают, не унижают и не колют транквилизаторы, добавила Пилипенко.

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В Ростовской области женщина и два ребёнка погибли в пожаре
МЧС: В Ростовской области женщина и два ребёнка погибли в пожаре
21 декабря 2023, 02:22

Фото: iStock/JTeivans

В Ростовской области в результате пожара в частном жилом доме погибли женщина и два ребёнка. Ещё одну женщину с ребенком удалось спасти, сообщает МЧС РФ в своём Телеграм-канале.
«Возгорание произошло в частном жилом доме. Сотрудники МЧС РФ спасли женщину и восьмилетнего ребёнка. К сожалению, женщина и двое детей трех лет и шести лет погибли», — говорится в публикации.

Уточняется, что возгорание произошло на 70 квадратах. В ликвидации пожара участвовали 36 спасателей и 13 единиц техники. Причина происшествия устанавливается.

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В Латвии экс-главе Центробанка Римшевичу дали шесть лет за рыбалку в России
21 декабря 2023, 01:58

Фото: iStock/Sinenkiy

Бывшего председателя Центробанка (ЦБ) Латвии Илмара Римшевича приговорили к шести годам лишения свободы за рыбалку на Камчатке, оплаченную крупнейшим акционером латвийского банка Trasta komercbanka Игорем Буймистером. Об этом пишет The Financial Times.
«Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию. Это один из самых громких финансовых скандалов в стране за последнее время. Римшевич считает себя невиновным и планирует подать апелляцию», — говорится в публикации.

В 2018 году в Латвии завели дело, обвинив экс-главу ЦБ в получении взяток от руководства ныне закрытого банка Trasta komercbanka. По версии следствия, крупнейший акционер банка Игорь Буймистер оплатил рыбалку Римшевича на Камчатке, стоимость которой составила €7,5 тысяч. Взамен Римшевич давал правлению банка советы на фоне ряда требований со стороны Комиссии рынка финансов и капитала. По информации LSM, Буймистер дал показания против Римшевича и был освобожден от уголовной ответственности.

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