Школьники из Уссурийска унизили сверстника под музыку из «Слова пацана»

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В гимназии №133 Уссурийска школьники избили и унизили сверстника, снимая происходящее на телефон под главный саундтрек сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщил «Ридус».
14-летнего мальчика избили, поставили на колени и унижали, требуя называть себя «чушпаном». Участники разборок смонтировали видео и добавили саундтрек из сериала.
СУ СКР по Приморскому краю начали проверку. Участники инцидента уже установлены, с ними работают представители Следственного комитета.
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