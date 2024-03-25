В аэропорту Волгограда экстренно сел летевший в Стамбул самолет

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Мужчину сняли с рейса и передали в линейное отделение полиции. Об этом ТАСС передала пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.
Самолет, летевший из Москвы в Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за неадекватного поведения пассажира.
Иницидент произошел 25 марта, рейс авиакомпании Аэрофлот SU2130, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.
По данным сервиса Flightradar, самолет, вылетевший из Москвы в 08:30, развернулся в небе над Астраханской областью на участке между Солодниками и Ушаковкой, сразу же пошел на снижение и приземлился в Волгограде. Агрессивного мужчину отвели в отдел полиции, лайнер после специальных процедур и дозаправки снова собирается отправиться по маршруту. Предположительно, взлет будет выполнен в 11:10.
По словам пассажиров, фигурант, из-за которого самолет совершил посадку на незапланированном аэродроме, летел в салоне бизнес-класса.
Детали случившегося выясняются.
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Иницидент произошел 25 марта, рейс авиакомпании Аэрофлот SU2130, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.
По словам пассажиров, фигурант, из-за которого самолет совершил посадку на незапланированном аэродроме, летел в салоне бизнес-класса.
Детали случившегося выясняются.
Читайте также:
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Дана Игумнова