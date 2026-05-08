У туристки случился отек мозга после падения в обморок

NYP: Упавшая в обморок в ресторане Австралии туристка получила отек мозга

На индонезийском острове Бали 29-летняя туристка из Австралии потеряла сознание в ресторане и получила тяжелые травмы. Девушка отдыхала с подругой, когда внезапно начала трястись, упала, ударилась сначала о стол, а затем о бетонный пол, сообщает New York Post.





В результате падения у нее диагностировали множественные кровоизлияния в мозг, отек мозга и перелом черепа. Пострадавшая находится в реанимации местной больницы, врачи борются за ее жизнь.



Семья австралийки прилетела на Бали, чтобы быть рядом с ней. Причину внезапного приступа пока не установили.



Предполагается, что резкое ухудшение самочувствия могло быть связано с реакцией организма на высокую влажность.



