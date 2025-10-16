У двухлетней туристки развился отек мозга после купания на греческом острове
Двухлетняя туристка из Великобритании искупалась на греческом острове Родос и оказалась в больнице с отеком мозга. Об этом сообщает Dimokratiki.
Все случилось 14 октября в отеле «Лардос», когда девочка по имени Матильда плавала в бассейне под присмотром своего дяди. Однако спустя время ее обнаружили на дне без сознания. Первым ее заметил отдыхавший там врач-соотечественник. Он сразу бросился на помощь, но не смог помочь пострадавшей.
Бригада скорой экстренно госпитализировала малышку. Как оказалось, у нее развился обширный отек головного мозга. Юной пациентке провели операцию, после которой оставили на аппарате ИВЛ. Медики опасаются, что мозг путешественницы мог перестать функционировать.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, ребенок оставался в воде незамеченным около десяти минут из-за надувного шара. После произошедшего полицейские арестовали 44-летнего родственника британки и сотрудника отеля. Их обвинили в халатности и нарушении безопасности.
