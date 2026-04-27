Россиян предупредили об опасности отёков

Кардиолог Вечтомов: Отёки сигнализируют о проблемах с сердцем
Отёки часто указывают на заболевание сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов.
По словам врача, отёки начинаются в области лодыжек и стоп. Они могут подниматься на голени, а в более тяжёлых случаях заболевания затрагивают живот, руки и лицо.
«При сердечной недостаточности кровообращение замедляется. Кровь застаивается в венозной системе. Это повышает давление в сосудах. Жидкость выходит из сосудистого русла в ткани. Так формируются отёки, которые постепенно нарастают», — отметил Вечтомов в разговоре с Life.ru.
Он добавил, что вместе с отёками при проблемах с сердцем могут появляться одышка, повышенная утомляемость и слабость, а также быстрый набор массы тела из-за накопления жидкости.
Так, Вечтомов предупредил, что появление отёков является первым сигналом, указывающим на нарушение работы сердца. Важно выявить причину и при необходимости начать лечение. Для этого стоит своевременно обратиться к врачу.