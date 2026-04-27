Россиян предупредили об опасности отёков

27 апреля 2026, 09:35

Кардиолог Вечтомов: Отёки сигнализируют о проблемах с сердцем

Отёки часто указывают на заболевание сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов.





По словам врача, отёки начинаются в области лодыжек и стоп. Они могут подниматься на голени, а в более тяжёлых случаях заболевания затрагивают живот, руки и лицо.





«При сердечной недостаточности кровообращение замедляется. Кровь застаивается в венозной системе. Это повышает давление в сосудах. Жидкость выходит из сосудистого русла в ткани. Так формируются отёки, которые постепенно нарастают», — отметил Вечтомов в разговоре с Life.ru.