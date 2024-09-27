У жителя Серпухова нашли грецкие орехи, наполненные наркотиками

«В гараже и доме, арендованном задержанным, при обыске была обнаружена пластиковая ёмкость с порошком и 58 свёртков с аналогичным содержимым. Часть свёртков была спрятана в скорлупе грецких орехов. Экспертиза показала, что порошок является наркотиком мефедроном. Кроме того, в доме были канистры с различными жидкостями, электронные весы, лабораторная посуда и упаковочный материал», — говорится в сообщении.





Задержанный заявил, что производил наркотики для личного пользования.Против мужчины завели уголовное дело по статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».Неизвестный инсектицид был найден в организмах умерших под Красноярском детейУчительница из Челябинска, которой угрожали отрезать язык, с трудом говоритРИА Новости: актер Воловенко устроил дебош на борту самолета