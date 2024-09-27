Учительница из Челябинска, которой угрожали отрезать язык, с трудом говорит

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Учительница с 35-летним стажем, Галина К., рискует не вернуться в школу №71 Челябинска после того, как отец одного из учеников довел ее до инсульта, угрожая отрезать ей язык.
В настоящее время педагог проходит длительное лечение и испытывает трудности с речью после пребывания в реанимации.
Инцидент произошел, когда разъяренный отец обматерил учительницу за замечание к детям о необходимости говорить на русском языке, в то время как они использовали цыганский. В результате его действий женщина потеряла сознание и впала в инсульт.
Ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По итогам проверки, инициированной челябинским управлением следкома, было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством и хулиганства. Угрозы учителю сделали Панченков, который в настоящее время арестован на 14 суток.
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«Я не знаю, продолжу ли я работать в школе. Будущего для меня пока нет, приходится заниматься своим здоровьем. А прошлое, честно говоря, вспоминать не хочу», — поделилась Галина К. в интервью telegram-каналу «RT на русском».
Инцидент произошел, когда разъяренный отец обматерил учительницу за замечание к детям о необходимости говорить на русском языке, в то время как они использовали цыганский. В результате его действий женщина потеряла сознание и впала в инсульт.
Ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По итогам проверки, инициированной челябинским управлением следкома, было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством и хулиганства. Угрозы учителю сделали Панченков, который в настоящее время арестован на 14 суток.
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Елена Перлова