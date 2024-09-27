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Учительница из Челябинска, которой угрожали отрезать язык, с трудом говорит

27 сентября 2024, 06:10
Фото: istock/utah778

Фото: istock/utah778

Учительница с 35-летним стажем, Галина К., рискует не вернуться в школу №71 Челябинска после того, как отец одного из учеников довел ее до инсульта, угрожая отрезать ей язык.
В настоящее время педагог проходит длительное лечение и испытывает трудности с речью после пребывания в реанимации.

«Я не знаю, продолжу ли я работать в школе. Будущего для меня пока нет, приходится заниматься своим здоровьем. А прошлое, честно говоря, вспоминать не хочу», — поделилась Галина К. в интервью telegram-каналу «RT на русском».


Инцидент произошел, когда разъяренный отец обматерил учительницу за замечание к детям о необходимости говорить на русском языке, в то время как они использовали цыганский. В результате его действий женщина потеряла сознание и впала в инсульт.

Ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По итогам проверки, инициированной челябинским управлением следкома, было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством и хулиганства. Угрозы учителю сделали Панченков, который в настоящее время арестован на 14 суток.

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#инцидент
#отец
#бастрыкин
РИА Новости: актер Воловенко устроил дебош на борту самолета
27 сентября 2024, 03:40

Фото: istock/ANATOLii SAVITSKiiru

Актер Евгений Воловенко был передан полиции после инцидента на рейсе из Москвы в Хабаровск. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации очевидцев, Воловенко вел себя крайне агрессивно: он пытался открыть дверь самолета во время полета, оскорблял членов экипажа и требовал алкоголь. Более того, актер предлагал заплатить за возможность покурить на борту.

Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила РИА Новости, что на рейсе FV6297, который состоялся 15 сентября, один из пассажиров выпил четыре порции вина, после чего стал агрессивно вести себя и просить разрешение на курение. Полиция начала проверку действий актера на предмет хулиганства.
Евгений Воловенко известен по ролям в таких телесериалах, как «По законам военного времени» и «Лондонград. Знай наших!».

Ранее сообщалось, что народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии в московскую больницу. У певца и композитора подозревают третий инсульт, сообщает РГ со ссылкой на директора композитора.

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#полиция
#курение
#алкоголь
#актёр
#авиакомпании
#служба
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Мигрант напал на врачей в Москве: Бастрыкин вмешался
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей в Москве
27 сентября 2024, 00:18

Фото: istock/Олег Копьёв

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на бригаду врачей в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову Андрею Александровичу возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
По данным, распространённым в социальных сетях, инцидент произошёл в одном из районов Москвы, когда бригада врачей прибыла к 24-летнему мигранту для оказания медицинской помощи. Во время осмотра молодой человек повёл себя агрессивно, напал на медиков и попытался оказать сопротивление правоохранителям, прибывшим для его задержания. Следственные органы начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй за хулиганство.

Ранее сообщалось, что рынок со стройматериалами загорелся в городе Ковров Владимирской области. Площадь пожара составила 2750 квадратных метров, сообщает МЧС России вечером 26 сентября.

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#подмосковье
#дело
#мчс
#уголовное дело
#хулиганство
#инцидент
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Пожар охватил почти 3 тысячи квадратов на рынке стройматериалов во Владимирской области
МЧС: в Коврове горит рынок со стройматериалами на 2,7 тысячи «квадратов»
26 сентября 2024, 23:07

Фото с места: МЧС России

Рынок со стройматериалами загорелся в городе Ковров Владимирской области. Площадь пожара составила 2750 квадратных метров, сообщает МЧС России вечером 26 сентября.
«Сотрудники МЧС России тушат пожар. Пострадавших нет», — сообщает ведомство.

Изначально сообщалось о 2000 квадратных метров пожара, но огонь продолжает стремительно распространяться. Сейчас с пожаром борются пять единиц техники и 15 сотрудников МЧС. О причинах возгорания пока не сообщается.



Ранее под Балашихой больше девяти часов тушили горящий лес. Лесной пожар произошёл в километре от микрорайона Железнодорожный в Московской области. Там сейчас ищут поджигателя.

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#мчс
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#сотрудники
#владимирская область
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МИД России вынес представление послу Узбекистана после инцидента в школе Ташкента
МИД РФ вынес представление послу Узбекистана после инцидента со школьником
26 сентября 2024, 21:40

Фото: Официальная страница МИД РФ

МИД России вынес официальное представление послу Республики Узбекистан после избиения учительницей школьника, который попросил объяснить предмет на русском языке. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее представитель МИД Мария Захарова потребовала от Узбекистана дать правовую оценку случая с жестоким обращением в школе Ташкента.

Поводом стало видео, на котором русскоговорящий ребенок просит учительницу объяснить предмет на русском языке, после чего педагог начинает избивать школьника на глазах у других детей.

В отношениях между дружественными странами не должно быть места подобной неприязни по языковому признаку, уверены в МИД.

Сейчас ситуацией в школе занимается детский омбудсмен.

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#детский омбудсмен
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В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматом
26 сентября 2024, 20:39

Фото: iStock/artolympic

В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматом.
Об этом сообщил источник RT, который не привёл других подробностей.

Ранее сообщалось, что срочник, служащий в Преображенском полке, сбежал из многофункционального огневого центра в парке «Патриот», вероятно, прихватив с собой автомат и комплект патронов к нему.

Известно, что 19-летний Даниил Фоменко прибыл в Москву по призыву из Рязани.

Отметим, что план «Перехват» подразумевает создание оперативной группы, которая займётся поиском транспортного средства, связанного с тяжким или особо тяжким преступлением.

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#парк «патриот»
#военные
#подмосковье
#оружие
#полиция
#розыск
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Композитора Вячеслава Добрынина госпитализировали с подозрением на третий инсульт
Народного артиста Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии в Москве
26 сентября 2024, 19:42

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии в московскую больницу. У певца и композитора подозревают третий инсульт, сообщает РГ со ссылкой на директора композитора.
«Его состояние оценивается как тяжелое, врачи не дают прогнозов», — сообщил директор артиста Сергей Карпов.

Родные и друзья Вячеслава Добрынина ждут результаты от врачей и надеются, что все обойдется. Сообщается, что артист не выступает уже три года из-за перенесенных ранее инсультов.

Композитор Вячеслав Добрынин является автором песен: «Всё, что в жизни есть у меня», «Прощай, от всех вокзалов поезда», «Кто тебе сказал», «Не сыпь мне соль на рану» и многих других. За свою творческую деятельность народный артист России выпустил 17 музыкальных альбомов и написал больше тысячи песен.

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#скорая помощь
#инсульт
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Стало известно, где рухнул пропавший с радаров вертолёт Robinson 44
SHOT: вертолет Robinson 44 рухнул в болотистой местности в Архангельской области
26 сентября 2024, 19:36

Фото: iStock/MMADIA

Вертолёт Robinson 44 потерпел крушение в болотистой местности между населёнными пунктами Бычье и Карандашевская в Архангельской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это произошло накануне вечером между 16:00 и 16:30. Для прояснения ситуации понадобились целые сутки, поскольку рейс не был зарегистрирован, а сам борт принадлежал бизнесмену Алексею Семёнову и не был приписан ни к одному аэродрому.

Известно, что на борту находились депутат архангельской городской думы Сергей Сметанин и владелец судна Семёнов.

Ситуацию контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

При этом отметим, что ранее Telegram-канал Mash давал иную информацию. По его данным, борт вылетел в 19:40, а на место должен был прибыть в 22:40. Значит крушение могло произойти в пределах этих временных рамок.

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#крушение
#прокуратура
#бизнесмен
#депутат
#рейсы
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Вертолёт Robinson R44 пропал ещё сутки назад
О пропаже вертолёта Robinson R44 стало известно только спустя сутки
26 сентября 2024, 19:24

Фото: iStock/BogdanV

О пропаже вертолёта Robinson R44 стало известно спустя сутки, поскольку полёт не был зарегистрирован. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что судно вылетело в деревню Карандашевская в Архангельской области вчера в 19:40. Прибыть на место оно должны было в 22:40.

В оперативные службы региона информация о пропаже вертолёта поступила от родственников депутата архангельской городской думы Сергея Сметанина, который находился на борту. Также накануне вечером местный бизнесмен Алексей Семёнов, которому и принадлежит вертолёт, написал супруге, что будет дома через три часа, но после этого не выходил на связь.

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#вертолёт
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#бизнесмен
#информация
#крушение
#депутат
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Экс-депутата ГД Шилкина отправили в СИЗО по делу о хищении 2 млрд
Экс-депутата ГД Шилкина арестовали по делу о хищении 2 млрд
26 сентября 2024, 19:18

Фото: istockphoto/artisteer

Бывшего депутата Госдумы Григория Шилкина отправили под арест на два месяца. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Экс-депутату от партии «Новые люди» вменяют часть 4 статьи 160 УК — присвоение или растрата в особо крупном размере. Известно, что Шилкин досрочно ушел с посла депутата 26 июля.
«Постановлением Басманного районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 24 ноября 2024 года», — сообщает суд.


По инкриминируемой статье Григорию Шилкину грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.

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#депутат
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