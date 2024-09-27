РИА Новости: актер Воловенко устроил дебош на борту самолета

Фото: istock/ANATOLii SAVITSKiiru
Актер Евгений Воловенко был передан полиции после инцидента на рейсе из Москвы в Хабаровск. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации очевидцев, Воловенко вел себя крайне агрессивно: он пытался открыть дверь самолета во время полета, оскорблял членов экипажа и требовал алкоголь. Более того, актер предлагал заплатить за возможность покурить на борту.
Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила РИА Новости, что на рейсе FV6297, который состоялся 15 сентября, один из пассажиров выпил четыре порции вина, после чего стал агрессивно вести себя и просить разрешение на курение. Полиция начала проверку действий актера на предмет хулиганства.
Евгений Воловенко известен по ролям в таких телесериалах, как «По законам военного времени» и «Лондонград. Знай наших!».
Ранее сообщалось, что народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии в московскую больницу. У певца и композитора подозревают третий инсульт, сообщает РГ со ссылкой на директора композитора.
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Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила РИА Новости, что на рейсе FV6297, который состоялся 15 сентября, один из пассажиров выпил четыре порции вина, после чего стал агрессивно вести себя и просить разрешение на курение. Полиция начала проверку действий актера на предмет хулиганства.
Евгений Воловенко известен по ролям в таких телесериалах, как «По законам военного времени» и «Лондонград. Знай наших!».
Ранее сообщалось, что народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии в московскую больницу. У певца и композитора подозревают третий инсульт, сообщает РГ со ссылкой на директора композитора.
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Елена Перлова