Появились подробности убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы

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Окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Издание утверждает, что на правом виске мужчина была резаная рана, на левой части лица — гематома. Нашли мужчину сотрудники отеля около 15.10 6 декабря. Они сразу вызвали скорую помощь, однако медики не смогли его спасти. В настоящее время правоохранительный органы выясняют причину смерти Кивы.
По данным украинского издания «Украинская правда», убийство Кивы было организовано сотрудниками СБУ. Утверждается, что он был убит из стрелкового оружия. Официального подтверждения данной информации не было.
Напомним, 6 декабря в Одинцове Московской области было найдено тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.. Мужчина сбежал из Украины в Москву в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции.
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По данным украинского издания «Украинская правда», убийство Кивы было организовано сотрудниками СБУ. Утверждается, что он был убит из стрелкового оружия. Официального подтверждения данной информации не было.
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Элина Позднякова