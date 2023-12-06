В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы

Фото: РИВ Новости/Стрингер
В Одинцове Московской области обнаружено тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Подробности смерти Кивы пока не уточняются. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Выясняются причины происшествия.
При этом еще сегодня около 10.00 он опубликовал в своем telegram-канале пост, где призывал президента Украины Владимира Зеленского к суициду.
Тем временем в ЛНР подтвердили гибель депутата Народного совета ЛНР третьего созыва Олега Попова. Он скончался в результате подрыва его автомобиля у стадиона «Авангард» в Луганске. Это было уже не первое покушение на его жизнь. В 2022 году его уже пытались убить по заказу СБУ. Тогда преступника поймали.
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При этом еще сегодня около 10.00 он опубликовал в своем telegram-канале пост, где призывал президента Украины Владимира Зеленского к суициду.
«Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков», - написал Кива.
Тем временем в ЛНР подтвердили гибель депутата Народного совета ЛНР третьего созыва Олега Попова. Он скончался в результате подрыва его автомобиля у стадиона «Авангард» в Луганске. Это было уже не первое покушение на его жизнь. В 2022 году его уже пытались убить по заказу СБУ. Тогда преступника поймали.
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Элина Позднякова