Убитый пособник террористов из «Крокуса» покинул РФ после объявления мобилизации в 2022

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Предполагаемый пособник террористов из «Крокус Сити Холла» покинул территорию РФ после объявления мобилизации в 2022 году, подробности удалось выяснить РИА Новости.
Напомним, в начале апреля 2024 года стало известно, что в подмосковном Чехове может укрываться Николай Сурнов, который связан со страшным терактом в «Крокус Сити Холле».
3 мая сотрудники Федеральной службы безопасности сообщили, что агент военной разведки Украины был ликвидирован рядом со схроном в Ленинградской области. Уточнялось, что до этого его пытались задержать в Подмосковье.
РИА выяснило, что Сурнов был руководителем гаражного кооператива «Стрела-2» в подмосковном городе Королёв. По словам его знакомых, после объявления частичной мобилизации в 2022 году он оставил всё и покинул Россию.
По информации ФСБ, Сурнов уехал жить в Литву, а в Россию вернулся в марте 2024 года.
Знакомые жители Подмосковья заявили, что были шокированы новостями о причастности Сурнова к теракту. По их словам, ничего странного за главой гаражного кооператива они никогда не замечали.
Теракт в «Крокус Сити Холл» стал одним из самых страшных событий в истории современной России. По официальным данным, теракт унёс жизни 145 человек.
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3 мая сотрудники Федеральной службы безопасности сообщили, что агент военной разведки Украины был ликвидирован рядом со схроном в Ленинградской области. Уточнялось, что до этого его пытались задержать в Подмосковье.
РИА выяснило, что Сурнов был руководителем гаражного кооператива «Стрела-2» в подмосковном городе Королёв. По словам его знакомых, после объявления частичной мобилизации в 2022 году он оставил всё и покинул Россию.
По информации ФСБ, Сурнов уехал жить в Литву, а в Россию вернулся в марте 2024 года.
Знакомые жители Подмосковья заявили, что были шокированы новостями о причастности Сурнова к теракту. По их словам, ничего странного за главой гаражного кооператива они никогда не замечали.
Теракт в «Крокус Сити Холл» стал одним из самых страшных событий в истории современной России. По официальным данным, теракт унёс жизни 145 человек.
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Евгения Парфентьева